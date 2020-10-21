В Осиповичском районе к «Дожинкам» строят соломенные замки. Один кто-то сжег

Источник материала: Tut.by

В Осиповичском районе готовятся к областному празднику «Дожинки» — его планируют провести 13 ноября. Потому в районе появляются традиционные скульптуры из соломы: замки, сказочные персонажи, даже техника. При этом некоторые скульптуры кто-то уже сжег, пишет газета «Асіповіцкі край». И без импорта «стройматериалов» не обошлось.



Фото: Дмитрий Саврицкий, gzt-akray.by

За соломенные скульптуры — их внешний вид, исполнение — отвечают, как правило, работники учреждений культуры. И первоначально планировалось фигурно установить тюки с соломой возле всех ключевых населенных пунктах, но вышло менее масштабно.

В итоге появилось восемь соломенных скульптурных композиций: «Вокзал + паровоз» на въезде в Осиповичи с дороги Минск — Гомель, «Замок» на той же дороге возле агрогородка Ясень на границе с Бобруйским районом, «Пожарная машина» в агрогородке Вязье, «Медведь» на развилке дорог Цель — Лапичи, «Трактар» в Корытном и Протасевичах, «Крестьянин с крестьянкой» и «Паровоз с вагонами» возле Вязовницы, «Крестьянка с корзиной» в Лапичах.



Фото: Дмитрий Саврицкий, gzt-akray.by



Фото: Дмитрий Саврицкий, gzt-akray.by



Фото: Дмитрий Саврицкий, gzt-akray.by

Часть «стройматериалов» для скульптур пришлось «импортировать» — точнее, устроить натуральный обмен. Дело в том, что в Осиповичском районе тюки — только цилиндрической формы, а нужны были кубической. Такие нашли в Бобруйском районе — и просто обменялись. К слову, после того, как скульптуры разберут, тюки отправятся на корм коровам.

Потому хозяйства испытывают некоторые трудности, когда скульптуры поджигают, а такое случается, говорят, примерно раз в 2 года. В этом году так сгорела довольно крупная скульптура замок — то есть хозяйство «Ясень-Агро» потеряло несколько тонн кормов.