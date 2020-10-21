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На Брестчине школьник снял с карточек родителей 13 тысяч и потратил на видеоигры
21.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Барановичском районе 13-летний школьник снял с банковских карт родителей 13 тысяч рублей, сообщает
Деньги школьник потратил на видеоигры. Мама с папой о произошедшем в милицию не сообщали.
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Родители в милицию не обращались.
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