На Брестчине школьник снял с карточек родителей 13 тысяч и потратил на видеоигры

Источник материала: Tut.by

В Барановичском районе 13-летний школьник снял с банковских карт родителей 13 тысяч рублей, сообщает ТРК «Брест» .



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Деньги школьник потратил на видеоигры. Мама с папой о произошедшем в милицию не сообщали.