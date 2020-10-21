От фермеров до работников больших хозяйств. Выбираем победителя конкурса для лучших аграриев страны

Источник материала: Tut.by

В начале апреля TUT.BY вместе с группой компаний «Белагро» объявил конкурс для лучших работников сельского хозяйства. Мы предложили аграриям присылать нам истории о себе и своей работе, после чего направлялись к ним в гости, чтобы рассказать о работающих на земле людях по всей стране. При этом участниками могли стать абсолютно все: как профессионалы, трудящиеся в крупных хозяйствах, так и фермеры, и даже просто аграрии-любители. В итоге мы выпустили пять историй, а сегодня настало время выбрать из них лучшую.

Определять победителя мы как обычно будем с помощью читательского голосования. Те герои, чья история наберет больше всего голосов, и заберут наш главный приз — сертификат на 1000 рублей в магазине садовой техники «Хозтоварищ» . Чтобы исключить потенциальные «накрутки» голосов и недобросовестную конкуренцию, мы решили, что голосовать будут только зарегистрированные на портале пользователи. Причем каждый из них сможет отдать свой голос только одному участнику и только один раз. Выбирать лучшего можно в течение недели — до 09.00 28 октября.

Коротко напомним, о ком мы рассказывали в ходе конкурса. Истории размещены в порядке их выхода на портале.

В мае мы отправились в агрогородок Барсуки в гости к агроному Алексею Скороходу. Аграрием он стал практически случайно, да и первый трудовой опыт был не самым позитивным, однако в итоге мужчина нашел счастье на новом месте и даже утверждает, что зарплаты в сезон в сельском хозяйстве бывают не хуже столичных.





В июне наши журналисты поехали в поселок Шумилино, чтобы встретиться с семьей Ольги и Николая Терентьевых. Их аграрная история началась с беды — сгорел дом, в котором супруги жили с детьми. Чтобы обустроить новое жилище, приходилось вкалывать, причем не только на основной работе. Так и пришли к собственному огороду, на котором сейчас выращивают все подряд — от ранней витебской клубники до экзотической йокшты.





В июле в центре нашего внимания оказалось животноводство. Мы съездили в Столинский район, где уже 22 года работает зоотехником Марина Ярмолич. В Беларусь женщина переехала во время учебы и занялась разведением лошадей — в первую очередь единственной нашей национальной белорусской упряжной породы. А еще Марина старается сохранить уникальных лошадей полесской популяции, которых осталось меньше, чем зубров.





В сентябре мы понаблюдали , как проходит уборочная под Ивацевичами. Как раз в это время здесь на комбайне трудились представители среднего поколения в аграрной династии Хоружих — супруги Николай и Ирина. В хозяйстве до сих пор подрабатывает родоначальник династии, 75-летний Владимир, а одним из лучших молодых механизаторов района считается его внук — тоже Владимир. Вся семья единогласно утверждает, что работа на земле — это их призвание.





Завершился проект в октябре материалом об Ольге и Глебе Папуш. Они — пример занятия сельским хозяйством исключительно «для души». Супруги утверждают, что всегда мечтали уехать из города, и практически сразу после свадьбы бросили столичную жизнь ради собственного дома на берегу реки и многочисленной живности. Методом проб и ошибок семья развивает свое небольшое хозяйство и, кажется, живет в абсолютной гармонии с природой и самими собой.





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«Белагро» — крупнейший поставщик сельхозтехники и запасных частей. Наш ассортимент насчитывает более 3000 наименований техники и более 100 000 артикулов запчастей. У нас минимальные цены, так как мы выполняем прямые поставки с заводов-производителей.