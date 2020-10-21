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Умер ученый, общественный и политический деятель Юрий Воронежцев

21.10.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 21 октября. Умер известный гомельский ученый, политик и общественный деятель Юрий Воронежцев. Об этом в соцсетях сообщили родственники Воронежцева.

Юрий Иванович Воронежцев родился 23 декабря 1955 года в Москве в семье военного переводчика и врача. Детство провел в ГДР. В 1973 году окончил с золотой медалью среднюю школу в Бресте, в 1978 году — физический факультет Белорусского государственного университета (Минск).

Работал в Институте механики металлополимерных систем Академии наук БССР. Кандидат технических наук. В 1986 году удостоен звания лауреата премии комсомола Белоруссии в области науки и техники. Автор более 30 изобретений, двух монографий и около 50 научных публикаций.

В 1989 году избран народным депутатом Верховного cовета СССР от Гомеля, парламентская деятельность была связана с вопросами экологии. Помимо прочего, занимал должность ответственного секретаря комиссии по рассмотрению причин аварии на ЧАЭС. Отвечал за разработку программы преодоления последствий чернобыльской катастрофы.

После распада СССР работал заведующим лабораторией в Национальной академии наук, исполнительным директором белорусского отделения Фонда Сороса, политическим обозревателем в газете "Знамя юности", заместителем председателя правления Фонда им. Льва Сапеги, в других неправительственных организациях.

Являлся одним из учредителей Белорусского социально-экологического союза "Чернобыль" (с 1992 по 2001 годы его вице-президент), "Гражданских инициатив", "Правовой инициативы" и еще нескольких белорусских НПО.

Член Межрегиональной депутатской группы с момента ее создания академиком Андреем Сахаровым. В августе 1991 года во время путча ГКЧП принимал участие в защите Белого дома в Москве.

В составе оргкомитета движения "Ученые за безъядерную Беларусь" участвовал в организации протестов против строительства АЭС в Беларуси. Член комиссии "Общественной экологической экспертизы проекта строительства атомной электростанции в Республике Беларусь", давшей отрицательное заключение о возможности этой стройки на территории республики.

Является автором законопроекта "Об экологической безопасности граждан".


БелаПАН.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Минск, 21 октября. Умер известный гомельский ученый, политик и общественный деятель Юрий Воронежцев. Об этом в соцсетях сообщили родственники Воронежцева. Юрий...
 
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