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Главный архитектор Минска покинула свой пост

21.10.2020 10:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 окт – Sputnik. Главный архитектор Минска Ольга Радченко покинула свой пост, подтвердили Sputnik в комитете архитектуры и строительства Мингорисполкома. 

© Photo : СБ Беларусь сегодня
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"По соглашению сторон", – отметили в комитете, говоря о причине ухода Радченко с должности.

Последним днем работы в должности у нее значится 19 октября.

Радченко была назначена главным архитектором столицы в декабре 2019 года. Прежде в течение примерно полугода она занимала пост заместителя председателя комитета архитектуры.

Ольга Радченко окончила Минский архитектурно-строительный техникум, училась в Белорусском национальном техническом университете, некоторое время работала в "Минскпроекте". Летом текущего года была назначена зампредом комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

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В 2011 году президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал Мингорисполком за бюррократизм и волокиту в реализации инвестиционных проектов. После этого ушел со своей должности главный архитектор Виктор Никитин. За последующие годы на этом посту сменилось несколько человек. Дольше всех по сравнению с другими проработал в этой должности Павел Лучинович, но для него все закончилось громким судебным процессом.

В 2019 году на этом посту побывали сразу три специалиста. Был даже поставлен антирекорд по времени нахождения в должности – Алексей Мартынов пробыл главным архитектором меньше месяца.

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Теги: Минск
 
 
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Ольга Радченко была назначена на должность главного архитектора Минска в декабре 2019 года.
 
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