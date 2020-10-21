|
Главный архитектор Минска покинула свой пост
21.10.2020 10:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 окт – Sputnik. Главный архитектор Минска Ольга Радченко покинула свой пост, подтвердили Sputnik в комитете архитектуры и строительства Мингорисполкома.
© Photo :
"По соглашению сторон", – отметили в комитете, говоря о причине ухода Радченко с должности.
Последним днем работы в должности у нее значится 19 октября.
Радченко была назначена главным архитектором столицы в декабре 2019 года. Прежде в течение примерно полугода она занимала пост заместителя председателя комитета архитектуры.
Ольга Радченко окончила Минский архитектурно-строительный техникум, училась в Белорусском национальном техническом университете, некоторое время работала в "Минскпроекте". Летом текущего года была назначена зампредом комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.
Почти десяток кандидатов за 10 лет
В 2011 году президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал Мингорисполком за бюррократизм и волокиту в реализации инвестиционных проектов. После этого ушел со своей должности главный архитектор Виктор Никитин. За последующие годы на этом посту сменилось несколько человек. Дольше всех по сравнению с другими проработал в этой должности Павел Лучинович, но для него все закончилось
В 2019 году на этом посту побывали сразу три специалиста. Был даже
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ольга Радченко была назначена на должность главного архитектора Минска в декабре 2019 года.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)