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Лукашенко собирает совещание по актуальным вопросам. Что происходит в Беларуси 21 октября
21.10.2020 11:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
21 октября Александр Лукашенко собирает во Дворце независимости «все руководство страны», чтобы обсудить экономику, политику и общественную безопасность. В совещании примут участие более 20 человек. TUT.BY рассказывает о главных событиях дня в своем традиционном онлайне.
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21 октября Александр Лукашенко собирает во Дворце независимости «все руководство страны», чтобы обсудить экономику, политику и общественную безопасность. В...
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