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Лукашенко запретил задерживать Нину Багинскую

21.10.2020 11:27 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал небольшой ролик с заседания 20 октября, где Александр Лукашенко наказывает чиновникам «не забирать» известную оппозиционерку 73-летнюю Нину Багинскую.

«Вы смотрите только, Нину Багинскую не забирайте с площадей. Если Нину Багинскую забрать, оппозиции не будет. Некому будет ходить. Я помню, в шутку говорил, что она еще в службе безопасности Позняка работала. Ну, молодец. Она убежденный человек, что тут скажешь. Да, ее взгляды кардинально расходятся с нашими. Это убежденный человек, ее ни в коем случае нельзя забирать с улицы, потому что декорации исчезнут», - сказал Лукашенко.

Нина Багинская считается символом протеста в Беларуси. Она участвует во всех акциях против действующей власти. Свою позицию Багинская высказала на одной из акций, где шла с б-ч-б флагом, и ей преградил пусть ОМОНовец. Со словами «Я гуляю!» она прошла мимо.

Багинская уже 32 года активно участвует в различных акциях - за это время она не раз побывала в отделении милиции, отбывала арест на Окрестина, получила десятки штрафов за свою гражданскую позицию. Сейчас она живет на половину пенсии, так как 50 процентов забирает государство на уплату штрафов, которые она считает несправедливыми и не уплачивает, пишет kp.by. 

Лукашенко 20 октября назначил новых ректоров трех белорусских вузов (после чего студенты вышли на акции протеста). Во время назначений президент дал наказы чиновникам и пообещал «навести порядок» в ближайшее воскресенье.

Фото kp.by

 
 
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Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал небольшой ролик с заседания 20 октября, где Александр Лукашенко наказывает чиновникам «не забирать» известную оппозиционерку...
 
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