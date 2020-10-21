МВД рассказало, сколько белорусов выехало в Польшу, Украину и Литву

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 окт – Sputnik. Больше всего белорусских граждан после выборов выехало в Польшу и Украину, сообщил журналистам в среду в Минске начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, отвечая на вопрос Sputnik.

"Мы мониторим эту ситуацию, отслеживаем передвижение наших граждан через внешний контур, учитываем, что ряд государств предоставили для наших граждан режим определенных преференций", – сказал Бегун.

Вместе с тем он отметил, что ситуация с выездом белорусских граждан в соседние страны "не критичная и не наносит серьезного ущерба национальной безопасности".

"Страна не чувствует значительной утраты трудовых национальных ресурсов", – подчеркнул Бегун.

Он рассказал, что на Украину с сентября 2020 года уехало около 3 тысяч граждан Беларуси.

По словам Бегуна, в Польшу "был самый большой въезд, в Латвию и Литву – гораздо меньше, не более 500 человек выехало в эти две страны".

По официальным данным МВД Беларуси, с начала осени в Польшу из РБ выехало около 10 тысяч человек.

"И здесь нужно учитывать, почему люди не возвращаются – потому что есть условия карантина, которые установлены странами. Поэтому миграционная тенденция по Польше, к примеру, будет видна по итогам квартала и вообще шести месяцев", – сказал Бегун.

"Часть из них выезжает как работающие лица, я думаю, что это не безвозвратная миграция", – отметил начальник департамента.

"Украинцы предоставили определенные преференции белорусским айтишникам , поляки до сих пор предоставляют преференции в отношении работающих белорусов, которые в упрощенном порядке привлекаются для осуществления трудовой деятельности и выезжают на работу", – пояснил Бегун.

При этом он подчеркнул, что не считает, что внутриполитический кризис в стране спровоцировал выезд белорусских граждан.

"Может, определенные лица, которые ставили своей целью уже достаточно давно переехать на ПМЖ в другие страны, использовали эту ситуацию для того, чтобы обратиться в компетентные органы Литвы или Польши с ходатайством о предоставлении статуса беженца. И они тем самым очень часто создавали так называемую информационную картинку, чтобы подтвердить, что являются жертвами за свои политические взгляды на территории Республики Беларусь", – сказал Бегун.

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