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МВД рассказало, сколько белорусов выехало в Польшу, Украину и Литву
21.10.2020 11:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 окт – Sputnik. Больше всего белорусских граждан после выборов выехало в Польшу и Украину, сообщил журналистам в среду в Минске начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, отвечая на вопрос Sputnik.
"Мы мониторим эту ситуацию, отслеживаем передвижение наших граждан через внешний контур, учитываем, что ряд государств предоставили для наших граждан режим определенных преференций", – сказал Бегун.
© Sputnik / Виктор Толочко
Вместе с тем он отметил, что ситуация с выездом белорусских граждан в соседние страны "не критичная и не наносит серьезного ущерба национальной безопасности".
"Страна не чувствует значительной утраты трудовых национальных ресурсов", – подчеркнул Бегун.
Он рассказал, что на Украину с сентября 2020 года уехало около 3 тысяч граждан Беларуси.
По словам Бегуна, в Польшу "был самый большой въезд, в Латвию и Литву – гораздо меньше, не более 500 человек выехало в эти две страны".
По официальным данным МВД Беларуси, с начала осени в Польшу из РБ выехало около 10 тысяч человек.
"И здесь нужно учитывать, почему люди не возвращаются – потому что есть условия карантина, которые установлены странами. Поэтому миграционная тенденция по Польше, к примеру, будет видна по итогам квартала и вообще шести месяцев", – сказал Бегун.
"Часть из них выезжает как работающие лица, я думаю, что это не безвозвратная миграция", – отметил начальник департамента.
"Украинцы предоставили
© Sputnik / Денис Абрамов
При этом он подчеркнул, что не считает, что внутриполитический кризис в стране спровоцировал выезд белорусских граждан.
"Может, определенные лица, которые ставили своей целью уже достаточно давно переехать на ПМЖ в другие страны, использовали эту ситуацию для того, чтобы обратиться в компетентные органы Литвы или Польши с ходатайством о предоставлении статуса беженца. И они тем самым очень часто создавали так называемую информационную картинку, чтобы подтвердить, что являются жертвами за свои политические взгляды на территории Республики Беларусь", – сказал Бегун.
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Начальник департамента по гражданству и миграции не считает, что выезд граждан на работу в соседние страны угрожает национальным интересам страны.
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