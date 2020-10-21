Службы ЖКХ Минска создали телеграм-каналы «для решения городских проблем». Вот список

Источник материала: Tut.by

Службы ЖКХ Минска запустили телеграм-каналы «для решения городских проблем». Список опубликован на сайте Минского городского жилищного хозяйства .



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Телеграм-каналы создали для оперативного решения вопросов по таким темам: техобслуживание, капитальный и текущий ремонт жилых домов, санитарное содержание и благоустройство дворов. Также там будут выносить на общественное обсуждение новые проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, поясняли агентству «Минск-Новости» .

Вот список телеграм-каналов (в Ленинском районе есть и чат):

Минское городское жилищное хозяйство: t.me/mgjha .

. ЖКХ Заводского района Минска: t.me/jkhzav , t.me/jkhzavproizv , t.me/jkhzavkapr .

, , . ЖКХ Октябрьского района Минска: t.me/ZKHOkt .

. ЖКХ Партизанского района Минска: t.me/jkh_part .

. ЖКХ Ленинского района Минска: t.me/jkhlen , t.me/chatjkhlen .

ЖКХ Первомайского района Минска: t.me/jkhpervtp .

ЖКХ Советского района Минска: t.me/jkhsovminsk .

ЖКХ № 1 Фрунзенского района Минска: t.me/JHKX1 .

ЖКХ № 2 Фрунзенского района Минска: t.me/jkh2frunz .

ЖКХ № 1 Московского района Минска: t.me/Jkx1moskovskogo .

ЖКХ Центрального района Минска: t.me/jkhcen .