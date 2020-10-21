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Службы ЖКХ Минска создали телеграм-каналы «для решения городских проблем». Вот список
21.10.2020 11:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Службы ЖКХ Минска запустили телеграм-каналы «для решения городских проблем». Список опубликован на сайте
Телеграм-каналы создали для оперативного решения вопросов по таким темам: техобслуживание, капитальный и текущий ремонт жилых домов, санитарное содержание и благоустройство дворов. Также там будут выносить на общественное обсуждение новые проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, поясняли агентству
Вот список телеграм-каналов (в Ленинском районе есть и чат):
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Телеграм-каналы создали для оперативного решения вопросов по таким темам: техобслуживание, капитальный и текущий ремонт жилых домов, санитарное содержание и...
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