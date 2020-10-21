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Странная история: в Жабинке школьнику якобы дали «коктейль Молотова», он бросил в милицию - теперь под уголовкой

21.10.2020 12:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Школьник из Жабинки обвиняется в «угрозе насилием в отношении сотрудника милиции» и «незаконных действиях в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ», сообщает прокуратура.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Мальчик учится в 11-м классе школы, воспитывается в неполной многодетной семье, ранее не привлекался.

По материалам дела, 11 августа возле «Белпочты» он кинул бутылку с зажигательной смесью в сторону милиционера. «Коктейль Молотова» упал возле служебного автомобиля и воспламенился. Бутылку с зажигательной смесью ему якобы дали неустановленные лица в городском парке.

На допросе школьник пояснил, что в тот день он гулял возле площади, где проходило несанкционированное массовое мероприятие. Им овладели эмоции, он кинул бутылку в сторону служебного автомобиля и убежал. Когда узнал о задержании людей, написал явку с повинной. В своем поступке раскаивается.

Молодому человеку предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. Суда он дожидается дома.

 
 
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