МВД: разбил стекло, бросил коробку в омоновца. Милиция задержала протестующего с Притыцкого

Источник материала: Tut.by

Во время митинга на улице Притыцкого в Минске 11 октября кто-то разбил стекло в машине ОМОНа и бросил картонную коробку в милиционера. В МВД говорят , что задержали протестующего, который это сделал.

Речь идет об инциденте, который произошел днем 11 октября на улице Притыцкого. Там было задержание «активного участника несанкционированного массового мероприятия», «группа агрессивно настроенных людей» пыталась этому помешать, пишет МВД.

Один из мужчин разбил деревянным ящиком стекло в задней двери служебного автомобиля, а затем бросил в милиционера ОМОНа картонную коробку с мусором.

«Выяснилось, что к этому причастен 38-летний житель Минской области. Он же за час до событий стоял в сцепке недалеко от стелы „Минск — город-герой“, где также оказывал активное сопротивление милиционеру», — сообщают в телеграм-канале МВД.

Мужчину задержали, он в изоляторе временного содержания. Следователи возбудили уголовные дела за участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Раньше подозреваемый привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.