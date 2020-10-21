|
Экс-главреда городского ТВ в Могилеве осудили за участие в протестах. Она сказала судье о гордости
21.10.2020 13:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За участие в акциях протеста в Могилеве оштрафовали бывшего главного редактора городского телевидения «2 канал» Елену Борисову,
Суд над Еленой Борисовой прошел сегодня, 21 октября. Ей вменяли участие в трех несанкционированных массовых мероприятиях: 23 и 30 августа, а также 13 сентября. Елена Борисова подтвердила в суде, что действительно участвовала в протестах.
— Я с гордостью приняла участие в этих шествиях, потому что за 30 лет впервые почувствовала, что появилась нация свободных людей, — сказала судье Елена Борисова.
Суд оштрафовал ее на 20 базовых величин, или 540 рублей.
Городское телевидение «2 канал» — единственный коммерческий телеканал в Могилеве. При Елене Борисовой он регулярно делал новостные выпуски и программы о городе, иногда — области, а также проекты на различные темы. После ухода Борисовой и ее команды журналистов
Сейчас Елена Борисова работает в Музее истории Могилева. Директора учреждения, Алексея Батюкова, 16 октября
Батюков не отрицал факт участия в «несанкционированных митингах», но не признал себя правонарушителем. «Реализовывал конституционное право на публичное высказывание своего мнения», — заявил он в суде. Свое участие в акциях директор музея аргументировал нарушением закона во время выборов. Кроме того, по его словам, как историку ему было необходимо зафиксировать исторические события.
Ранее директор музея вместе с шестью подчиненными
Благодаря руководству и коллективу музея в Могилев удалось вернуть ценные экспонаты. Самый примечательный —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«За 30 лет я впервые ощутила, что создалась нация свободных людей».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)