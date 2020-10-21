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Экс-главреда городского ТВ в Могилеве осудили за участие в протестах. Она сказала судье о гордости

21.10.2020 13:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За участие в акциях протеста в Могилеве оштрафовали бывшего главного редактора городского телевидения «2 канал» Елену Борисову, сообщает «Белсат». Елена признала, что действительно участвовала в шествиях и объяснила судье почему.


Фото: «Белсат»

Суд над Еленой Борисовой прошел сегодня, 21 октября. Ей вменяли участие в трех несанкционированных массовых мероприятиях: 23 и 30 августа, а также 13 сентября. Елена Борисова подтвердила в суде, что действительно участвовала в протестах.

— Я с гордостью приняла участие в этих шествиях, потому что за 30 лет впервые почувствовала, что появилась нация свободных людей, — сказала судье Елена Борисова.

Суд оштрафовал ее на 20 базовых величин, или 540 рублей.

Городское телевидение «2 канал» — единственный коммерческий телеканал в Могилеве. При Елене Борисовой он регулярно делал новостные выпуски и программы о городе, иногда — области, а также проекты на различные темы. После ухода Борисовой и ее команды журналистов осенью 2015 года из-за несогласия с мнением владельца телеканала насчет условий работы «2 канал» кардинально изменил свою работу.

Сейчас Елена Борисова работает в Музее истории Могилева. Директора учреждения, Алексея Батюкова, 16 октября оштрафовали на 621 рубль — за участие также в трех митингах протеста.

Батюков не отрицал факт участия в «несанкционированных митингах», но не признал себя правонарушителем. «Реализовывал конституционное право на публичное высказывание своего мнения», — заявил он в суде. Свое участие в акциях директор музея аргументировал нарушением закона во время выборов. Кроме того, по его словам, как историку ему было необходимо зафиксировать исторические события.

Ранее директор музея вместе с шестью подчиненными подписал открытое письмо, в котором осуждалась «немотивированная жестокость сотрудников правоохранительных органов» и отмечалось, что «граждане не чувствуют себя в безопасности». Среди требований была отставка Лукашенко.

Благодаря руководству и коллективу музея в Могилев удалось вернуть ценные экспонаты. Самый примечательный — Статут Великого княжества Литовского.

 
Теги: Могилев
 
 
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«За 30 лет я впервые ощутила, что создалась нация свободных людей».
 
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