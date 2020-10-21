МВД: в Гродненской области задержан литовец, который прятал арсенал оружия

Источник материала: Tut.by

В Островецком районе задержали гражданина Литвы, у которого обнаружились тайники с огнестрельным оружием. Об этом рассказала пресс-служба МВД Беларуси.



Кадр из оперативного видео пресс-службы МВД Беларуси

За незаконный оборот оружия задержали 53-летнего литовца. Мужчина уже 20 лет живет в Беларуси и вел в Островце мелкий бизнес: владел продуктовым магазином и станцией техобслуживания. По данным МВД, мужчина хранил у себя дома на хуторе в Островецком районе и на своей СТО несколько карабинов, винтовок, ружей и более 1,5 тысячи патронов, он также реставрировал старые стволы. Никаких документов на обнаруженное милиционерами оружие у мужчины не оказалось.

Сам литовец рассказал, что после покупки хутора нашел в доме оставшиеся от предыдущих хозяев оружие и патроны, тогда решил заниматься поиском и покупкой новых экземпляров.

МВД пишет, что экспертиза уже признала некоторые единицы боевым оружием. Как сообщается, среди них были винтовки Мосина и Mauser, карабин СКС, две винтовки ТОЗ, пять гладкоствольных охотничьих ружей, одно из которых было переделано таким образом, чтобы стрелять боеприпасами для нарезного оружия.

Возбуждено уголовное дело, гражданин Литвы находится под стражей.