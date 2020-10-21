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Госдума России ратифицировала соглашение о пенсиях в ЕАЭС

21.10.2020 13:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 окт – Sputnik. Госдума Российской Федерации ратифицировала соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Напомним, что документ был подписан в Санкт-Петербурге 20 декабря 2019 года президентами России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении.

© Photo : Из личного архива Паизы Суюмбаевой
В ЕЭК пояснили, как в странах ЕАЭС можно будет "экспортировать" пенсии

Цель соглашения - обеспечение и защита равных прав трудящихся в сфере пенсионного обеспечения на территориях стран ЕАЭС. Кроме того, оно предусматривает дальнейшее сотрудничество в данной сфере между государствами.

Соглашение определяет основные установки по реализации права граждан и членов их семей на пенсию, определение ее размера, порядок экспорта и других вопросов. В частности, работникам не может быть отказано в назначении и выплате пенсии на основании местожительства на территории другой страны ЕАЭС - проще говоря, пенсия будет "следовать за пенсионером" в случае его переезда из одной страны союза в другую, а трудовой стаж, наработанный в разных странах, будет суммироваться.

Гражданин из любой страны ЕАЭС будет уплачивать страховые взносы в пенсионную систему, и эти страховые взносы будут экспортироваться. Таким образом, гражданин сможет в любой стране ЕАЭС получать пропорционально пенсию, которую заработал в другой стране.

Уточняется, что каждое государство, входящее в союз, будет исчислять размер пенсии исходя из пенсионных прав, оговоренных в своем законодательстев, и в порядке, установленном этим законодательством (с учетом положений настоящего соглашения). 

В документе говорится также, что размеры пенсий не могут быть уменьшены, их выплата не может быть приостановлена или прекращена на основании местожительства трудящегося (члена семьи) на территории другого государства-члена.

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Теги: Минск
 
 
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Договор был подписан в декабре прошлого года президентами Беларуси, России, Казахстана, Армении, России и Кыргызстана.
 
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