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Число украинских мигрантов в Беларусь сократилось вдвое - МВД

21.10.2020 13:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 окт - Sputnik. Из-за пандемии число украинских мигрантов в Беларусь сократилось вдвое по сравнению в предыдущими годами, однако граждане этой страны по-прежнему в лидерах среди прибывающих в нашу республику, об этом сообщил журналистам в среду начальник департамента по гражданству и миграции МВД полковник милиции Алексей Бегун.

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"Мы констатируем тот факт, что по-прежнему граждане Украины занимают первое место в пуле прибывающих лиц, которые ходатайствуют о предоставлении статуса беженца наряду с гражданами Сирии, Йемена и других государств, где действует так называемый спящий, или вооруженный, конфликт", - сказал Алексей Бегун, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, граждане этой соседней страны по-прежнему въезжают в Беларусь, получают разрешение на трудовую деятельность и постоянное проживание.

"Мы констатируем, что их привлекают стабильность на территории нашего государства, определенные условия для проживания, те подъемные, которые мы им выплачиваем в случае переезда и получения разрешения на постоянное проживание", - сказал Бегун.

Вместе с тем начальник департамента отметил, что пандемия и ограничения, связанные с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства и выездом граждан других государств, повлияли на миграционные потоки, которые проходят через территорию Беларуси.

По его словам, количество граждан, прибывающих на территорию Беларуси из Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилось примерно в два раза.

"Но это в первую очередь связано с ограничительными мерами, полным закрытием границ в течение определенного периода. Вместе с тем это не повлияло на традиционное число граждан Украины (около 500), которые обратились в компетентные органы Беларуси с ходатайством о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты", - рассказал он.

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По словам Бегуна, в настоящее время более 3 850 граждан Украины имеют на территории Беларуси дополнительную защиту, также некоторым из них предоставлен статус беженца.

"Многие украинцы, которые получили дополнительную защиту, родили в Беларуси детей и достаточно интенсивно интегрированы в общество", - подчеркнул он.

 Бегун также привел данные о том, что Беларусь в течение короткого периода приняла на своей территории более 160 тысяч граждан Украины.

"Часть их прошла процедуру натурализации, часть получила разрешение на постоянное проживание, часть просто получила временное убежище и после нормализации ситуации вернулась в государство гражданской принадлежности или переехала в третьи страны. Сейчас такого пика нет", - уточнил он.

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Теги: Минск
 
 
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Украина по-прежнему является лидером в пуле стран, граждане которые просят статуса беженца в Беларуси.
 
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