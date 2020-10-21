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По миллиону – на каждого. Ефремов выплатил компенсации потерпевшим
21.10.2020 14:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 сен – Sputnik. Известный российский актер Михаил Ефремов возместил ущерб всей семье погибшего в ДТП. Каждому потерпевшему он выплатил по миллиону рублей, сообщает РИА новости со ссылкой адвоката артиста.
После того, как Ефремова
"Сегодня уже выплатили компенсацию по одному миллиону рублей [трем потерпевшим, именно на такой сумме они и настаивали]", - сообщил адвокат.
Пресс-служба Таганского суда
До этого компенсацию в миллион рублей получил лишь один член семьи – сын погибшего. Остальные родственники погибшего Сергея Захарова отказывались от денежного возмещения ущерба, подав иск в "один символический рубль". Однако позже адвокат семьи Александр Добровинский заявил, что их требования изменились.
Вчера состоялся суд, на котором защитник Ефремова предлагал оплатить потерпевшим неустойку общей суммой 2,4 миллиона рублей. Однако в иске семьи погибшего было заявлено 3 миллиона, поэтому слушание дела отложили до 22 октября. Таким образом, актеру дали возможность выплатить необходимую сумму. На новом заседании защита Ефремова планирует обжаловать приговор актеру – 8 лет колонии общего режима – и добиться смягчения наказания.
Напомним, что 8 июня произошло
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После отказа от компенсации семья пострадавшего в смертельном ДТП все-таки приняла выплаты от актера.
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