По миллиону – на каждого. Ефремов выплатил компенсации потерпевшим

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Известный российский актер Михаил Ефремов возместил ущерб всей семье погибшего в ДТП. Каждому потерпевшему он выплатил по миллиону рублей, сообщает РИА новости со ссылкой адвоката артиста.

После того, как Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, актер сменил адвоката. Теперь его новый защитник Роман Филлипов добивается смягчения наказания .

"Сегодня уже выплатили компенсацию по одному миллиону рублей [трем потерпевшим, именно на такой сумме они и настаивали]", - сообщил адвокат.

До этого компенсацию в миллион рублей получил лишь один член семьи – сын погибшего. Остальные родственники погибшего Сергея Захарова отказывались от денежного возмещения ущерба, подав иск в "один символический рубль". Однако позже адвокат семьи Александр Добровинский заявил, что их требования изменились.

Вчера состоялся суд, на котором защитник Ефремова предлагал оплатить потерпевшим неустойку общей суммой 2,4 миллиона рублей. Однако в иске семьи погибшего было заявлено 3 миллиона, поэтому слушание дела отложили до 22 октября. Таким образом, актеру дали возможность выплатить необходимую сумму. На новом заседании защита Ефремова планирует обжаловать приговор актеру – 8 лет колонии общего режима – и добиться смягчения наказания.

Напомним, что 8 июня произошло смертельное ДТП с участием актера. Ефремов выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с фургоном. Водитель фургона умер в больнице на следующий день. Российский артист раскаялся в содеянном и признал вину , однако с мерой наказания не согласен. Завтра в суде состоится обжалование дела.

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