ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пружанах мужчина пришел на площадь с красно-зеленым флагом - его судили, дали штраф

21.10.2020 14:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Пружанах суд признал виновным в участии в несанкционированной акции местного жителя Виталия Кульгавчука, который 24 августа пришел на городскую площадь с государственным флагом на плечах.


24 августа небольшая компания жителей Пружан встретилась на городской площади. Фото: Скриншот видео

Суд состоялся 16 октября. Виталия обвиняли по ч. 3 ст. 23.34 КоАП — повторное участие в несанкционированном массовом мероприятии. Ранее он уже отсидел пять суток за участие в акции протеста 9 августа. По тому эпизоду Виталий, кстати, себя виновным также не признал.

Свидетели-милиционеры в суде рассказали, что 24 августа на городской площади Пружан проходило несанкционированное мероприятие. Среди собравшихся был и Виталий. В подтверждение своих слов они предоставили видеозапись. На ней видно, что милиционеры подошли к людям, которые стояли на площади и предупредили об ответственности за участие.

«Граждане начали высказывать свою позицию по поводу данного мероприятия, в том числе высказывали мнение, что они общаются между собой. При этом Кульгавчук находился среди собравшихся граждан и на плечах у него находился государственный флаг Республики Беларусь», — сообщается в постановлении о наложении административного взыскания.

Видео со встречи в Пружанах:

Открыть/скачать оригинал видео (41.4 МБ)

Виталий вину не признал. Он сообщил в суде, что в несанкционированном массовом мероприятии он не участвовал. В тот день он на площади встречался со знакомым, а затем они ушли и гуляли.

— Я гулял. На плечах у меня был государственный флаг красно-зеленый. Я был в центре, подошли милиционеры, снимали на видео тех, кто там, на площади, находился. Никакого митинга там не было, но все равно каким-то образом мне дали штраф, — рассказал TUT.BY Виталий.

Суд признал Виталия виновным и назначил 35 базовых величин штрафа (945 рублей).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
«Укусила за бедро». Участницу женского марша жестко задержали в троллейбусе, а потом завели уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.10.2020
Mir24.TV Belarus
21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика