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В Пружанах мужчина пришел на площадь с красно-зеленым флагом - его судили, дали штраф
21.10.2020 14:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Пружанах суд признал виновным в участии в несанкционированной акции местного жителя Виталия Кульгавчука, который 24 августа пришел на городскую площадь с государственным флагом на плечах.
Суд состоялся 16 октября. Виталия обвиняли по ч. 3 ст. 23.34 КоАП — повторное участие в несанкционированном массовом мероприятии. Ранее он уже отсидел пять суток за участие в акции протеста 9 августа. По тому эпизоду Виталий, кстати, себя виновным также не признал.
Свидетели-милиционеры в суде рассказали, что 24 августа на городской площади Пружан проходило несанкционированное мероприятие. Среди собравшихся был и Виталий. В подтверждение своих слов они предоставили видеозапись. На ней видно, что милиционеры подошли к людям, которые стояли на площади и предупредили об ответственности за участие.
«Граждане начали высказывать свою позицию по поводу данного мероприятия, в том числе высказывали мнение, что они общаются между собой. При этом Кульгавчук находился среди собравшихся граждан и на плечах у него находился государственный флаг Республики Беларусь», — сообщается в постановлении о наложении административного взыскания.
Видео со встречи в Пружанах:
Виталий вину не признал. Он сообщил в суде, что в несанкционированном массовом мероприятии он не участвовал. В тот день он на площади встречался со знакомым, а затем они ушли и гуляли.
— Я гулял. На плечах у меня был государственный флаг красно-зеленый. Я был в центре, подошли милиционеры, снимали на видео тех, кто там, на площади, находился. Никакого митинга там не было, но все равно каким-то образом мне дали штраф, — рассказал TUT.BY Виталий.
Суд признал Виталия виновным и назначил 35 базовых величин штрафа (945 рублей).
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Ему назначили 945 рублей штрафа.
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