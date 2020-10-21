В Пружанах мужчина пришел на площадь с красно-зеленым флагом - его судили, дали штраф

Источник материала: Tut.by

В Пружанах суд признал виновным в участии в несанкционированной акции местного жителя Виталия Кульгавчука, который 24 августа пришел на городскую площадь с государственным флагом на плечах.



24 августа небольшая компания жителей Пружан встретилась на городской площади. Фото: Скриншот видео

Суд состоялся 16 октября. Виталия обвиняли по ч. 3 ст. 23.34 КоАП — повторное участие в несанкционированном массовом мероприятии. Ранее он уже отсидел пять суток за участие в акции протеста 9 августа. По тому эпизоду Виталий, кстати, себя виновным также не признал.

Свидетели-милиционеры в суде рассказали, что 24 августа на городской площади Пружан проходило несанкционированное мероприятие. Среди собравшихся был и Виталий. В подтверждение своих слов они предоставили видеозапись. На ней видно, что милиционеры подошли к людям, которые стояли на площади и предупредили об ответственности за участие.

«Граждане начали высказывать свою позицию по поводу данного мероприятия, в том числе высказывали мнение, что они общаются между собой. При этом Кульгавчук находился среди собравшихся граждан и на плечах у него находился государственный флаг Республики Беларусь», — сообщается в постановлении о наложении административного взыскания.

Видео со встречи в Пружанах:

Виталий вину не признал. Он сообщил в суде, что в несанкционированном массовом мероприятии он не участвовал. В тот день он на площади встречался со знакомым, а затем они ушли и гуляли.

— Я гулял. На плечах у меня был государственный флаг красно-зеленый. Я был в центре, подошли милиционеры, снимали на видео тех, кто там, на площади, находился. Никакого митинга там не было, но все равно каким-то образом мне дали штраф, — рассказал TUT.BY Виталий.

Суд признал Виталия виновным и назначил 35 базовых величин штрафа (945 рублей).