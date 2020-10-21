«Укусила за бедро». Участницу женского марша жестко задержали в троллейбусе, а потом завели уголовное дело

Источник материала: Tut.by

29 августа Наталью Раентову и ее брата Александра омоновцы жестко задержали в троллейбусе. Молодые люди, как позже установил суд , были участниками женского субботнего марша , за что им назначили административный арест. Теперь на Наталью завели уголовное дело: по данным прокуратуры , девушка оказала сопротивление при задержании и укусила сотрудника милиции за левое бедро. Наталья находится под стражей.



Женский субботний марш 29 августа. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Согласно протоколам об административном правонарушении, вечером 29 августа Наталья и Александр Раентовы приняли участие в несанкционированном митинге: собрались в заранее установленном месте и под открытым небом обсуждали действующую власть и общественно-политическую жизнь, в тот день в Минске проходил женский марш.

Когда собравшихся начал отсекать ОМОН, Наталья и ее брат забежали в троллейбус. Проехали остановку, после чего в салон забежали «люди в черном», которые начали их вытаскивать.

— Я испугалась так, что об******, но мне уже было все равно, — пояснила Наталья в суде. — Хваталась за поручень, у меня было состояние шока. Потом сказали, что я оказала неповиновение. Если бы ко мне подошли сотрудники в форме, все объяснили — это одно, люди в черных масках — другое, это очень страшно. Я не знаю, найдется ли человек, которому в такой ситуации будет не страшно. Потом они сказали, что я должна была догадаться, что это милиция, говорили "что вы ходите, должны сидеть дома". Я думала, что у нас есть право мирно ходить и гулять по улицам. Но, как выяснилось, сейчас этого права у нас нет.

Согласно рапортам командира отделений 4-й оперативной роты ОМОН Хомича, брат и сестра Раентовы при задержании отказывались пройти в служебный транспорт, чем оказали неповиновение законным требованиям сотрудников милиции, хватались за поручни и форму правоохранителей, кричали и пытались посеять панику среди пассажиров. Бойцы применили силу: за руки и ноги вынесли задержанных из троллейбуса и доставили в служебную машину. Таким образом, административный процесс был и по факту участия в митинге (ч. 1 ст. 23.34 КоАП), и по факту неподчинения законным требованиям сотрудников милиции (ст. 23.4 КоАП). Суд назначил и брату, и сестре наказание в виде административного ареста.

Задержание Раентовых успели заснять на видео очевидцы в троллейбусе, видно, как пассажиры кричат и просят милицию выйти: «Здесь дети!», «Что вы делаете!»

В суде выступили свидетели задержания. Оксана Бандура отметила, что «всем было очень страшно, Наталью и Александра начали хватать за руки, пытались вытащить. Я испытала ужасный страх».

После того, как видео жесткого задержания появилось в СМИ, инцидент прокомментировали в МВД:

— Транспорт был остановлен, а мужчине и женщине предложили выйти из салона для разбирательства. Они отказались, после чего последовало само задержание. Во время неповиновения сельчанка (речь идет о Наталье, она живет в Минском районе. — Прим. TUT.BY) хватала сотрудников за форменное обмундирование и укусила одного из них за бедро. После разбирательства в отношении задержанных были составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.



Женский субботний марш 29 августа. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Наталье 29 лет, по специальности она инженер-программист.

Отметим, что в материалах административного дела, в том числе по факту неподчинения сотрудникам милиции, про укус бедра не упоминалось.

21 октября стало известно, что в отношении Натальи возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до шести лет). Прокуратура Центрального района Минска сообщает следующее:

— По материалам дела, сотрудники милиции 29 августа 2020 года на пересечении улиц Богдановича и Веры Хоружей в Минске увидели колонну из молодых людей, во главе которой шли обвиняемая и ее брат. Они координировали людей, скандировали лозунги, чем совершили административное правонарушение. Увидев служебный автомобиль, обвиняемая стала убегать. При этом она призывала людей спрятаться в троллейбусе. В связи с необходимостью задержания гражданки, скрывшейся в общественном транспорте, сотрудники милиции зашли в него. При задержании обвиняемая начала громко кричать, активно оказывала сопротивление сотруднику органов внутренних дел: хватала за одежду, руки, укусила за левое бедро.



Женский субботний марш 29 августа. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После изучения материалов уголовного дела, в том числе видеозаписи произошедшего, в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности предъявленного обвинения, достаточности собранной доказательной базы, согласились с правовой квалификацией действий обвиняемой.

Прокуратура направила дело в суд Центрального района, Наталья остается под стражей.