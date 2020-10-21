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Студенты БрГТУ вновь вышли поддержать бывшего ректора

21.10.2020 14:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 октября на площадке перед главным корпусом БрГТУ вновь собрались студенты, чтобы поддержать бывшего ректора Александра Драгана, который вчера ушел с должности.


Фото: "Брестская газета"

В 12.50 около 40 студентов собрались возле фонтана, сообщает «Брестская газета». К ним вышел первый проректор по воспитательной работе Александр Омельянюк и сотрудники милиции. Они предупредили собравшихся об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях и подчеркнули, что если те не разойдутся, будут задержания. Кроме того, милиция вела видеосъемку.

Во время общения со студентами проректор провел параллели с Лениным. По мнению Александра Омельянюка, тот тоже «был хорошим революционером».

Студенты пытались выяснить у собеседника, знакомо ли ему понятие «правовой дефолт».

Проректор сказал, что он «не правовед и свою позицию объяснил». Также представитель администрации вуза напомнил о том, что после 10 пропусков студентов могут лишить стипендии по новому закону, пишет «Бинокль».

Студенты простояли до конца большой перемены — и около 13.20 разошлись.

Напомним, 20 октября перед главным корпусом БрГТУ также собирались студенты, чтобы поддержать бывшего ректора.

Видео: "Бинокль"

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Напомним, 20 октября Александр Лукашенко назначил новых ректоров трех белорусских вузов: БГУКИ, МГЛУ, БрГТУ.

Теперь уже бывший глава Брестского технического университета Александр Драган занимал эту должность с мая 2018 года.

Напомним, 7 сентября возле входа в университет прошла акция солидарности с задержанными на протестах студентами, которая собрала около 50 учащихся вуза. В тот день к ним вышел Александр Драган и сообщил об освобождении задержанных. После этого студенты вернулись на занятия.

— Да, среди наших студентов были задержанные, — прокомментировал тогда «Вечернему Бресту» Александр Вячеславович, — они освобождены и вернулись в аудитории. В университете учатся 7000 студентов, всякие бывают ситуации. И молодым людям нужно давать шанс исправиться, если они были неправы. Мы со своими студентами не противоборствующие стороны, а один коллектив, мы понимаем, что они могут ошибиться. Университет должен не только обучать, но и воспитывать. И, конечно, все должно быть по закону.

6 октября в университете со студентами встретился прокурор Брестской области Виктор Климов и прокурор Бреста Андрей Володько. Общение получилось эмоциональное. Студенты задавали вопросы о насилии и расследовании гибели Геннадия Шутова, которого ранили во время протестов 11 августа.

 
Теги: Брест
 
 
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