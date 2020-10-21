Студенты БрГТУ вновь вышли поддержать бывшего ректора

Источник материала: Tut.by

21 октября на площадке перед главным корпусом БрГТУ вновь собрались студенты, чтобы поддержать бывшего ректора Александра Драгана, который вчера ушел с должности.



Фото: "Брестская газета"

В 12.50 около 40 студентов собрались возле фонтана, сообщает «Брестская газета» . К ним вышел первый проректор по воспитательной работе Александр Омельянюк и сотрудники милиции. Они предупредили собравшихся об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях и подчеркнули, что если те не разойдутся, будут задержания. Кроме того, милиция вела видеосъемку.

Во время общения со студентами проректор провел параллели с Лениным. По мнению Александра Омельянюка, тот тоже «был хорошим революционером».

Студенты пытались выяснить у собеседника, знакомо ли ему понятие «правовой дефолт».

Проректор сказал, что он «не правовед и свою позицию объяснил». Также представитель администрации вуза напомнил о том, что после 10 пропусков студентов могут лишить стипендии по новому закону, пишет «Бинокль» .

Студенты простояли до конца большой перемены — и около 13.20 разошлись.

Напомним, 20 октября перед главным корпусом БрГТУ также собирались студенты , чтобы поддержать бывшего ректора.

Видео: "Бинокль"

Открыть/скачать оригинал видео (12.44 МБ) Напомним, 20 октября Александр Лукашенко назначил новых ректоров трех белорусских вузов: БГУКИ, МГЛУ, БрГТУ. Теперь уже бывший глава Брестского технического университета Александр Драган занимал эту должность с мая 2018 года . Напомним, 7 сентября возле входа в университет прошла акция солидарности с задержанными на протестах студентами, которая собрала около 50 учащихся вуза. В тот день к ним вышел Александр Драган и сообщил об освобождении задержанных. После этого студенты вернулись на занятия. — Да, среди наших студентов были задержанные, — прокомментировал тогда «Вечернему Бресту» Александр Вячеславович, — они освобождены и вернулись в аудитории. В университете учатся 7000 студентов, всякие бывают ситуации. И молодым людям нужно давать шанс исправиться, если они были неправы. Мы со своими студентами не противоборствующие стороны, а один коллектив, мы понимаем, что они могут ошибиться. Университет должен не только обучать, но и воспитывать. И, конечно, все должно быть по закону. 6 октября в университете со студентами встретился прокурор Брестской области Виктор Климов и прокурор Бреста Андрей Володько. Общение получилось эмоциональное . Студенты задавали вопросы о насилии и расследовании гибели Геннадия Шутова, которого ранили во время протестов 11 августа.