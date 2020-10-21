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Студенты БрГТУ вновь вышли поддержать бывшего ректора
21.10.2020 14:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
21 октября на площадке перед главным корпусом БрГТУ вновь собрались студенты, чтобы поддержать бывшего ректора Александра Драгана, который вчера ушел с должности.
В 12.50 около 40 студентов собрались возле фонтана, сообщает
Во время общения со студентами проректор провел параллели с Лениным. По мнению Александра Омельянюка, тот тоже «был хорошим революционером».
Студенты пытались выяснить у собеседника, знакомо ли ему понятие «правовой дефолт».
Проректор сказал, что он «не правовед и свою позицию объяснил». Также представитель администрации вуза напомнил о том, что после 10 пропусков студентов могут лишить стипендии по новому закону, пишет
Студенты простояли до конца большой перемены — и около 13.20 разошлись.
Напомним, 20 октября перед главным корпусом БрГТУ
Видео:
Напомним, 20 октября Александр Лукашенко назначил новых ректоров трех белорусских вузов: БГУКИ, МГЛУ, БрГТУ.
Теперь уже бывший глава Брестского технического университета Александр Драган занимал эту должность с
Напомним, 7 сентября возле входа в университет прошла акция солидарности с задержанными на протестах студентами, которая собрала около 50 учащихся вуза. В тот день к ним вышел Александр Драган и сообщил об освобождении задержанных. После этого студенты вернулись на занятия.
— Да, среди наших студентов были задержанные, — прокомментировал тогда
6 октября в университете со студентами встретился прокурор Брестской области Виктор Климов и прокурор Бреста Андрей Володько. Общение
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На этот раз к ним вышла милиция.
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