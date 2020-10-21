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Могут отменить автобусы № 10. Что будет с наземным транспортом после открытия третьей линии метро
21.10.2020 16:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Крупных изменений в работе наземного транспорта с началом работы третьей линии метро не планируется. Об этом сообщает агентство
Революционных изменений в работе наземного транспорта при открытии первого участка третьей линии метро не планируется. Некоторые перемены сейчас обсуждают в Мингорисполкоме, но их внедрят спустя какое-то время после открытия новых станций.
— Невозможно заранее предусмотреть, как будут переориентированы пассажирские потоки, — рассказал начальник отдела организации пассажирских перевозок предприятия «Столичный транспорт и связь» Александр Каптюх. — Однозначно можно говорить о нескольких моментах: движение троллейбусов и автобусов по улице Мясникова на участке от улицы Немиги до Бобруйской будет организовано через кольцо на площади Богушевича. Таким образом, общественный транспорт, который раньше следовал с Немиги запрещенным левым поворотом, уменьшая пропускную способность на этом участке, будет идти до метро. Скорее всего, закроем автобусный маршрут № 10, потому что его трасса почти полностью дублирует 1-й пусковой комплекс 3-й линии.
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«Скорее всего, закроем автобусный маршрут № 10, потому что его трасса почти полностью дублирует 1-й пусковой комплекс 3-й линии», - говорят минские транспортники.
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