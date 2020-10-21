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За коррупцию сроки получили два представителя торговых организаций Бреста и Гродно. Осужден и дававший взятки

21.10.2020 16:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двое руководителей среднего и высшего звена торговых организаций Гродно и Бреста были осуждены за коррупцию. Также перед судом предстал дававший им взятки предприниматель. Об этом сообщает пресс-служба Брестского областного суда.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На скамье подсудимых оказались бывший заместитель генерального директора ОАО «Брестская областная база «Бакалея» и начальник бюро по внешнеэкономической деятельности ОАО «Бакалея Гродно». Как утверждало следствие, они оба получали взятки от еще одного фигуранта дела, представшего перед судом: мужчина продвигал в нашей стране продукцию зарубежных фирм (алкоголь и продукты питания), а за содействие в закупках товаров именно этих компаний на постоянной основе щедро платил представителям гродненской и брестской торговых организаций.

С января 2014 года по декабрь 2019 года руководитель из Бреста получил в общей сложности более 80 тысяч евро и 2800 долларов. Сотруднику гродненской организации были переданы 3 тысячи евро и тысяча долларов.

В итоге все трое подсудимых были признаны виновными. Заместителя руководителя брестской торговой организации приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, а также штрафу в размере 108 тысяч рублей. По амнистии в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне его срок наказания был сокращен на год. Руководитель из Гродно получил 5 лет колонии усиленного режима и штраф в размере 27 тысяч рублей. Оба на протяжении 5 лет не смогут занимать руководящие, административные и хозяйственные должности.

Дававший взятки предприниматель был приговорен к 3,5 годам колонии усиленного режима. По амнистии его наказание также сократили на год.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Двое руководителей среднего и высшего звена торговых организаций Гродно и Бреста были осуждены за коррупцию. Также перед судом предстал дававший им взятки...
 
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