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МВД: 20-летняя витеблянка при потасовке милиции и протестующих повредила ногой служебный бус
21.10.2020 16:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На 20-летнюю жительницу Витебска завели уголовное дело за хулиганство: ее подозревают в том, что повредила милицейский бус, сообщает МВД.
По данным милиции, днем 4 октября 20-летняя девушка участвовала в протестной акции. Возле дома № 74 на Московском проспекте произошла потасовка демонстрантов и силовиков.
Девушка несколько раз ударила ногой по служебному микроавтобусу Ford Transit. По утверждению милиции, у буса повреждена задняя дверь.
Личность девушки установили. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.
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По данным милиции, днем 4 октября 20-летняя девушка участвовала в протестной акции. Возле дома № 74 на Московском проспекте произошла потасовка демонстрантов и...
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