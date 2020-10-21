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МВД: 20-летняя витеблянка при потасовке милиции и протестующих повредила ногой служебный бус

21.10.2020 16:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 20-летнюю жительницу Витебска завели уголовное дело за хулиганство: ее подозревают в том, что повредила милицейский бус, сообщает МВД.

По данным милиции, днем 4 октября 20-летняя девушка участвовала в протестной акции. Возле дома № 74 на Московском проспекте произошла потасовка демонстрантов и силовиков.

Девушка несколько раз ударила ногой по служебному микроавтобусу Ford Transit. По утверждению милиции, у буса повреждена задняя дверь.

Личность девушки установили. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

 
Теги: Витебск
 
 
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По данным милиции, днем 4 октября 20-летняя девушка участвовала в протестной акции. Возле дома № 74 на Московском проспекте произошла потасовка демонстрантов и...
 
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