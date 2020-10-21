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С 1 ноября роуминг между Россией и Беларусью подешевеет в 20 раз
21.10.2020 16:43 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Российские и белорусские операторы связи с 1 ноября начнут тестировать новые тарифы в роуминге. Стоимость минуты телефонного разговора снизится с 30 центов США до 1,5. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук по итогам заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства,
"Опытный период эксплуатации системы начнется 1 ноября и составит 2 месяца, после чего планируется перейти на постоянное применение комфортных абонентских роуминговых тарифов", - рассказал Оверчук.
По словам зампредседателя правительства, данное соглашение позволит значительно снизить стоимость связи для россиян, которые находятся в Беларуси, и для белорусских SIM-карт в России, что улучшит качество жизни граждан Союзного государства.
История вопроса
Проект закона об отмене роуминга между Беларусью и Россией
22 ноября 2017 года на форуме в Москве Григорий Рапота
В начале 2018-го сообщалось, что
Уже 9 июля 2019 года госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота в интервью телеканалу «Беларусь 1»
12 июля 2020 г. посол Беларуси в РФ Владимир Семашко даже
Затем, 26 июля председатель Совета Республики Михаил Мясникович
И уточнил, что договоренности могут стать показателем того, как решаются задачи в Союзном государстве.
16 октября 2019 года депутаты Госдумы РФ
30 декабря 2019 года была
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Российские и белорусские операторы связи с 1 ноября начнут тестировать новые тарифы в роуминге. Стоимость минуты телефонного разговора снизится с 30 центов США до...
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