С 1 ноября роуминг между Россией и Беларусью подешевеет в 20 раз

Российские и белорусские операторы связи с 1 ноября начнут тестировать новые тарифы в роуминге. Стоимость минуты телефонного разговора снизится с 30 центов США до 1,5. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук по итогам заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства, сообщает РИА Новости.

"Опытный период эксплуатации системы начнется 1 ноября и составит 2 месяца, после чего планируется перейти на постоянное применение комфортных абонентских роуминговых тарифов", - рассказал Оверчук.

По словам зампредседателя правительства, данное соглашение позволит значительно снизить стоимость связи для россиян, которые находятся в Беларуси, и для белорусских SIM-карт в России, что улучшит качество жизни граждан Союзного государства.

История вопроса

Проект закона об отмене роуминга между Беларусью и Россией был внесен в Госдуму РФ 10 июля 2017 года.

22 ноября 2017 года на форуме в Москве Григорий Рапота заявил , что отмена роуминга между Беларусью и Россией – задача сложная, но ее решать нужно.

В начале 2018-го сообщалось, что вопрос отмены роуминга власти собирались обсуждать в первом квартале того же года на уровне министерств и ведомств.

Уже 9 июля 2019 года госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил , что процесс движется медленно, а вопрос взаимного признания виз практически готов, его осталось подписать на политическом уровне.

12 июля 2020 г. посол Беларуси в РФ Владимир Семашко даже назвал дату , к которой между Россией и Беларусью может быть отменен роуминг. Он сказал, что тема обсуждается уже довольно давно, но точку в данном вопросе могут поставить уже совсем скоро – на уровне президентов, которые должны подписать соглашение. "Есть, если мне не изменяет память, прямое поручение президентов по роумингу до 15 сентября этого года подписать соответствующий документ", - цитировало Семашко ТАСС . Память изменила.

Затем, 26 июля председатель Совета Республики Михаил Мясникович пообещал , что вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией будет решен к концу этого года.

И уточнил, что договоренности могут стать показателем того, как решаются задачи в Союзном государстве.

16 октября 2019 года депутаты Госдумы РФ решили , что роуминг между Беларусью и Россией невозможен. Они обосновали это тем, что решение об отмене роуминга на территории ЕАЭС должно приниматься «на уровне наднационального регулирования при поддержке стран-членов Евразийского экономического союза».