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Смогут ли получить статус беженца в Беларуси жители Нагорного Карабаха?

21.10.2020 17:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 окт – Sputnik. На данный момент ни один беженец из непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, где длится вооруженный конфликт, не проживает в Беларуси, сообщили Sputnik в департаменте по гражданству и миграции МВД.

"В Беларуси статус беженца могут получить люди вне зависимости от гражданства, это прописано в действующем законодательстве. Любой иностранный гражданин, в том числе непризнанных республик, вправе обратиться с ходатайством о защите, после чего миграционное подразделение в индивидуальном порядке рассмотрит запрос", – сказали Sputnik в департаменте.

© Sputnik / Валерий Мельников
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Что касается документов, которые необходимо предоставить для ходатайства, в их перечень входят паспорт, документы об образовании, свидетельство о браке, если брак заключен, свидетельство о рождении детей, если есть дети, медицинская справка о состоянии здоровья и другие документы, которые выдавались компетентными органами страны, где проживал гражданин.

По данным департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, в настоящий момент первое место в списке прибывающих лиц, которые ходатайствуют о предоставлении статуса беженца, занимают украинцы.

Напомним, в Нагорном Карабахе 27 сентября произошла эскалация вооруженного конфликта. Армения и Азербайджан ведут активные бои на спорной территории. В Армении и НКР введено военное положение и впервые объявлена всеобщая мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

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Теги: Минск
 
 
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По данным департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, в настоящий момент первое место в списке лиц, которые ходатайствуют о предоставлении статуса...
 
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