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Смогут ли получить статус беженца в Беларуси жители Нагорного Карабаха?
21.10.2020 17:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 окт – Sputnik. На данный момент ни один беженец из непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, где длится вооруженный конфликт, не проживает в Беларуси, сообщили Sputnik в департаменте по гражданству и миграции МВД.
"В Беларуси статус беженца могут получить люди вне зависимости от гражданства, это прописано в действующем законодательстве. Любой иностранный гражданин, в том числе непризнанных республик, вправе обратиться с ходатайством о защите, после чего миграционное подразделение в индивидуальном порядке рассмотрит запрос", – сказали Sputnik в департаменте.
© Sputnik / Валерий Мельников
Что касается документов, которые необходимо предоставить для ходатайства, в их перечень входят паспорт, документы об образовании, свидетельство о браке, если брак заключен, свидетельство о рождении детей, если есть дети, медицинская справка о состоянии здоровья и другие документы, которые выдавались компетентными органами страны, где проживал гражданин.
По данным департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, в настоящий момент первое место в списке прибывающих лиц, которые ходатайствуют о предоставлении статуса беженца, занимают украинцы.
Напомним, в Нагорном Карабахе 27 сентября произошла
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По данным департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, в настоящий момент первое место в списке лиц, которые ходатайствуют о предоставлении статуса...
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