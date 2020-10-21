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Милиционер ударил женщину в Жодино - СК продлил проверку, на жительницу составили протокол за участие в акции
21.10.2020 17:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
13 сентября
Инцидент произошел на парковке у торгового центра «Элегант» в Жодино. Наиля Гусакова
— Возле машины собрались милиционеры, в том числе сотрудники ГАИ, были там и простые люди, — поясняла собеседница. — Я слышала, как люди кричали «Выпускай!» Там стоял мужчина в ярко-голубой куртке, мне показалось, что возле него собралось много сотрудников в милицейской форме, и я выскочила вперед, честное слово, чтобы его защитить: решила снять на видео происходящее.
Дальнейшее, признается Наиля, стало для нее полной неожиданностью: милиционер в кепке и черной маске, натянутой почти до глаз, вдруг ударил ее — да так, что девушка упала на землю.
— Он стоял спокойно, вполоборота от меня, и я даже не ожидала, что он меня ударит, — продолжает Наиля. — Он ничего мне не сказал. Мгновение — прилетает удар, и я падаю. Следующие минуты две я не очень хорошо помню. Пришла в себя, когда меня уже держала незнакомая женщина и давала воду. Спустя некоторое время я поняла, что нет моего телефона. На стоянке оставались правоохранители, мы с друзьями туда вернулись. Пожилой милиционер спросил, в чем дело. Мы сказали, что нет телефона. Он зашел в микроавтобус, куда увели майора, который меня ударил, нашел телефон и вернул его мне. Так получилось, что после удара милиционера увели в сторону, в микроавтобус, его коллеги, а меня в другую сторону оттащили люди, которые там были.
Наиля говорит, что ни майор, ни его начальство на связь с ней не выходили, никто так и не объяснил поведение сотрудника милиции, не принес ей извинения.
— Когда я вернулась домой, почувствовала себя плохо: нога не разгибается, рука болит, сукровица из носа. Посоветовалась с мужем, решили обратиться в больницу. Травматолог спросил, что случилось. Я рассказала, что меня ударил милиционер, врач сообщил об этом в милицию. Сделали снимок колена и головы, у меня зафиксированы ушибы, растяжение связок.
В тот же день Наиля вместе с адвокатом пришли в Следственный комитет, чтобы оставить там заявление по факту применения силы сотрудником милиции.
— Следствие по моему заявлению продлило проверку на три месяца, — говорит собеседница.
В то же время Наиля получила уведомление, что в отношении нее начат административный процесс по ч.1 ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии), повестка в суд пока не приходила.
Из протокола об административном правонарушении следует, что Наиля Гусакова 13 сентября приняла участие в несанкционированном пикетировании и уличном шествии у ТЦ «Элегант», «демонстрировала плакат с неустановленной на нем надписью, выражая тем самым свое отношение к проводимой кампании по выборам Президента Республики Беларусь» (так написано в документе, напомним, что президентские выборы прошли 9 августа — Прим. TUT.BY). Саму Наилю пока не опрашивали, она на момент составления протокола была на лечении в больнице.
Что об инциденте сказали в милиции?
— Экипаж ГАИ проводил разбирательство по факту нарушения ПДД. Толпа недовольных граждан попыталась помешать, обступила автомобиль Госавтоинспекции. Прибывшие на помощь сотрудники милиции начали оттеснять людей от спецтранспорта, при этом неоднократно обращались с требованиями прекратить противоправные действия, —
TUT.BY обращался в МВД с просьбой поговорить об инциденте со вторым участником — майором милиции из Жодино. Но нам пояснили, что в пресс-службе УВД Миноблисполкома дали исчерпывающий комментарий.
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