В Минске женщина нашла возле дома коробки с радиоактивными пластинами

Источник материала: Tut.by

Минчанка наводила порядок возле своего частного дома и нашла коробки с радиоактивными пластинами. Подробности сообщает МЧС.





Минчанка наводила порядок возле своего частного дома по адресу 4-й переулок Радиаторный и нашла подозрительный пластиковый предмет — на нем был знак «Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение» Н-058.

На место приехали работники химической и радиационной защиты, оградили территорию, сделали замеры радиационного фона по альфа-, бета- и гамма-излучению возле предмета. Превышений нормы не нашли.





Внутри пластиковой коробки обнаружили две металлические пластины.

На поверхности одной из них было бета-излучение, но на расстоянии 10 сантиметров радиационный фон соответствовал естественному. На второй пластине зафиксировали альфа-излучение. Но на расстоянии 10 сантиметров также был естественный радиационный фон.





Коробку с металлическими предметами изъяли и передали предприятию «Экорес», которое занимается отходами. Те доставят коробку в «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований — Сосны» при Национальной академии наук.