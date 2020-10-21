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В Минске женщина нашла возле дома коробки с радиоактивными пластинами

21.10.2020 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанка наводила порядок возле своего частного дома и нашла коробки с радиоактивными пластинами. Подробности сообщает МЧС.


Минчанка наводила порядок возле своего частного дома по адресу 4-й переулок Радиаторный и нашла подозрительный пластиковый предмет — на нем был знак «Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение» Н-058.

На место приехали работники химической и радиационной защиты, оградили территорию, сделали замеры радиационного фона по альфа-, бета- и гамма-излучению возле предмета. Превышений нормы не нашли.


Внутри пластиковой коробки обнаружили две металлические пластины.

На поверхности одной из них было бета-излучение, но на расстоянии 10 сантиметров радиационный фон соответствовал естественному. На второй пластине зафиксировали альфа-излучение. Но на расстоянии 10 сантиметров также был естественный радиационный фон.


Коробку с металлическими предметами изъяли и передали предприятию «Экорес», которое занимается отходами. Те доставят коробку в «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований — Сосны» при Национальной академии наук.

 
 
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Минчанка наводила порядок возле своего частного дома по адресу 4-й переулок Радиаторный и нашла подозрительный пластиковый предмет - на нем был знак «Опасно....
 
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