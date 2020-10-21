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Гинеколог о том, почему стресс приводит к кровотечениям и может ли на этом фоне развиться рак

21.10.2020 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сейчас очень стрессовый период в жизни, а стрессы приводят к тому, что у женщин появляются кровотечения или может прекратиться менструация. Сегодня — это очень актуальная проблема. Акушер-гинеколог 5-й городской клинической больницы Минска, кандидат медицинских наук Юлия Савочкина объяснила, как стрессы влияют на женское здоровье, может ли отсутствие менструации или кровотечения привести к раку и почему надо сразу идти к врачу, а не ждать, пока все само пройдет.

«Пациентки приходят, когда уже все симптомы запущены — у них кровотечение уже две-три недели»

— Как может сильный стресс повлиять на женское здоровье? Почему мы так устроены, что психологическое состояние влияет на физиологическое?

— Большинство женщин эмоциональные, но кто-то таит эти эмоции в себе, кто-то их выплескивает. И в организме у любого человека независимо от пола, есть стрессовые гормоны, которые реагируют на эмоции. Мы поплакали, чего-то испугались, с кем-то поссорились, пошли в тренажерный зал и какую-то запредельную нагрузку дали — на это все реагируют стрессовые гормоны. Например, гормон пролактин реагирует даже на то, когда вам делают внутримышечный укол или берут кровь из пальца или вены — он повышается. А если стресс еще более значительный, то он повышается еще больше. И из-за этого происходит гормональный сбой, который может проявляться по-разному: или задержкой менструального цикла или наоборот — частыми менструациями или кровотечениями.

— С какими гинекологическими проблемами, связанными с психоэмоциональным состоянием, к вам обращаются пациентки?

— Каждая женщина должна понимать, что ее женское здоровье можно оценить по тому, как регулярно у нее наступают месячные. Если месячные наступают регулярно, волноваться в целом не о чем, женщина может забеременеть, выносить ребенка. Менструальный цикл считается нормальным, если он длится от 21 до 36 дней. Все, что выходит за рамки этого, говорит о том, что что-то не так.

И сегодня можно выделить несколько категорий женщин, которые к нам обращаются. Это или молодые девушки, которые привыкли все делать на отлично: поступили в университет или сдают экзамены — у них часто возникает нарушение менструальной функции из-за синдрома отличницы, когда она очень сильно переживает за оценки, поступит или нет, как сдаст сессию.

Вторая группа пациенток — это женщины репродуктивного возраста. У них есть стрессовые факторы на работе, у кого-то в семье какие-то неурядицы.

Еще одна группа с нарушением менструального цикла — женщины после 45 лет, которые чаще всего имеют какие-либо гинекологические заболевания.


— Сейчас из-за того, что происходит в стране, ведь многие участвуют в акциях протеста, их мужья, знакомые, — вот на этом фоне стресс как-то влияет на женское здоровье?

— Пациентки обращаются, потому что сейчас очень нелегкое время, и все мы его переживаем непросто. С нарушениями менструального цикла приходят женщины, у которых проблемы с работой, стресс из-за ситуации с родными или что-то произошло у них лично. Но у части этих пациенток нет предпосылок для кровотечения — нет ни миомы, ни эндометриоза, ни других заболеваний. У кого-то наоборот, предпосылками к кровотечению являются различные гинекологические заболевания.

Но тревожит, что пациентки приходят, когда уже все симптомы запущены — кровотечение продолжается уже две-три недели, начинаются головокружение и слабость, низкий гемоглобин. Почему-то женщины боятся раньше обратиться к доктору, ждут, что «все само пройдет». Такой пациентке крайне сложно помочь — она требует внимания не только акушер-гинекологов, но в тяжелых случаях и гематолога, анестезиолога-реаниматолога. Если пациентка понимает, что у нее месячные не заканчиваются в течение семи-десяти дней, она должна обратиться к врачу, а не ждать две−три недели, потому что это ни к чему хорошему не приведет.

Однако, кровотечения могут проявиться не только тем, что менструация не закончилась в срок. Может быть так, что менструации не должно быть, а кровотечение возникло.

«Кровотечение может привести к смерти, особенно, если женщина кровит две-три недели»

— Как доктор может отличить: это кровотечение на фоне стресса или у женщины какое-то заболевание, которое так проявляется?

— Когда пациентка приходит и говорит, что у нее не заканчивается в течение двух недель менструация, безусловно, доктор не может сразу сказать, что это кровотечение на фоне стресса. Первоочередная задача — остановить кровотечение, чтобы женщина могла нормально жить. Когда оно остановлено, нужно разбираться, что послужило причиной: или это наличие миомы или эндометриоза либо какие-то эндокринологические проблемы. Если это эндокринологические проблемы, нужно идти к гинекологу-эндокринологу, сдавать анализы на гормоны, и доктор будет выяснять, чем было вызвано это кровотечение. Хочется обратить внимание женщин, что направление на гормоны должен выписывать врач, так как только специалист может определить, какие гормоны нужно контролировать у данной пациентки, и только специалист может подсказать день менструального цикла, когда это необходимо сделать.

— Каким образом останавливают кровотечение?

— Есть разные методы: это можно сделать симптоматическими лекарствами, оперативными методами, например, выскабливанием полости матки. Все зависит от ситуации.


— Выскабливание не может в дальнейшем негативно отразиться на здоровье женщины?

— Любое оперативное вмешательство оказывает негативное влияние. Но в данном случае, продолжающееся кровотечение может привести к смерти, особенно, если женщина кровит две-три недели. Тут вопрос уже медикаментозных методов не стоит. Если кровотечение в течение пяти-десяти дней, то можно попробовать остановить его лекарствами, но если оно две−три недели, то, конечно, — только выскабливание. Если и выскабливание не помогает, то тогда прибегаем к другим методам, вплоть до удаления матки.

Если у вас есть вопросы о женском здоровье, то вы можете их прислать на электронную почту nb@tutby.com с пометкой «женское здоровье». Постарайтесь максимально детально описать ситуацию. Акушер-гинеколог Юлия Савочкина ответит на самые актуальные вопросы, а мы опубликуем материал с ответами, но сохраним вашу анонимность и не будем указывать в статье ваши имя и фамилию и другие моменты, раскрывающие личность.

«Отсутствие менструации на фоне стресса можно назвать «стрессовым климаксом»

— Я читала, что у женщин во время войны исчезала менструация

— Стрессовая ситуация может проявляться в двух вариантах — либо в кровотечениях, либо в аминорее, это отсутствие менструации. То есть у женщины происходит изменение гормонального фона, на основании которого месячные просто прекращаются: повышаются половые гормоны — и эту ситуацию можно назвать «стрессовым климаксом». Эта ситуация сложнее, чем кровотечение, потому что возобновить месячные бывает крайне сложно.

— Достаточно ли того, что женщина просто начнет пить успокоительные препараты, изменит свой образ жизни — и менструация начнется?

— Женщине нужно обратиться к гинекологу-эндокринологу, скорее всего, и без психолога здесь не обойдется, возможно, понадобится помощь еще какого-то специалиста — мы должны проанализировать амбулаторную карту пациентки и понять, чем женщина болеет.


Фото: Reuters

— Если женщине около 30 лет, она условно здоровая, но этот год, правда, выдался тяжелым психологически, она перестала менструировать …

— Все равно нужно идти к гинекологу-эндокринологу. К сожалению, не всегда врач акушер-гинеколог в женской консультации может правильно расшифровать результаты анализов на гормоны, правильно их. Возможно, пациентка имеет какие-то другие болезни, о которых она не знала. Например, синдром Виллебранда, который проявляется частыми кровотечениями на фоне стресса. Это генетическое заболевание крови.

— Женщине, у которой нет менструации, назначают гормональные препараты?

— Чаще всего — да. Доктор должен взвешивать плюсы и минусы назначаемого им лечения. Отсутствие менструации оказывает гораздо больший отрицательный эффект на организм женщины, чем назначение гормонального препарата. И мы начинаем лечить пациентку гормональными лекарствами, состав которых максимально близок к тому, что вырабатывается у нас в организме. Каждый врач заинтересован в том, чтобы был наиболее персонифицированный подход к пациентке, то есть, чтобы каждую женщину рассмотреть с точки зрения ее индивидуальности.

Чаще всего отсутствие менструации требует медикаментозного лечение, но бывает, что менструация возвращается сама, например, несколько сеансов у психотерапевта снимают стресс — и у женщины все хорошо.

— С кровотечениями на фоне стресса это тоже так может работать: идешь к психотерапевту — и все разрешилось?

— Нет. К сожалению, с кровотечениями так не работает. Если кровотечение началось — механизм уже запущен… Один психотерапевт уже не справиться.

«Долгое отсутствие месячных повышает риск развития рака эндометрия»

— После того, как врачи помогли женщине с кровотечением на фоне стресса, есть ли гарантия, что и дальше у нее все будет в порядке?

— Для этого женщина должна придерживаться терапии, которую назначил врач, и приходить в дальнейшем на прием. И это очень важно! Приведу пример: когда мы заболеваем острыми респираторными вирусными инфекциями, мы же не один раз ходим к доктору, а делаем это несколько раз. Гормональные нарушения более сложные — и пациентке надо приходить на прием не один раз, пока не выработается четкая линия лечения. Ни один врач не может на 100% сказать, что пациентке подойдет определенное лечение, бывают аллергические реакции: вроде гормоны подходят, но высыпало и надо поменять препарат, некоторым не хватает дозы лекарства — и тоже надо поменять. Мы же не можем сразу назначать самую высокую дозу, начинаем с минимальной и потом увеличиваем, чтобы минимизировать вред от лекарства.


— Поделитесь, пожалуйста, примером из практики

— Ко мне обратилась пациентка, которая потеряла работу, для нее это был большой стресс. У нее было кровотечение три недели, и в результате она пришла с жалобами на то, что кружится голова, она падает в обморок и у нее прозрачные выделения из половых путей. Она ждала, что все само прекратится, большинство пациенток так, кстати, и говорят. Когда мы у нее взяли анализы, оказалось, что на фоне стресса у нее открылось кровотечение, а выделения из половых путей стали без форменных элементов — эритроциты, гемоглобин были низкие. Ее экстренно госпитализировали, сделали выскабливание, перелили кровь, и она выписалась с нормальными показателями.

— Кровотечения или отсутствие менструации на фоне стресса могут привести к раку?

— Если у женщины прекратились месячные и их нет год, два, три и она никуда не обращается, у нее растет эндометрий — это внутренняя оболочка матки. В норме эндометрий каждый месяц во время месячных убирается, а если он просуществовал месяц-три — эти женщины в группе риска по развитию рака эндометрия. У таких пациенток обязательно должен быть свой доктор, который будет регулировать их менструальный цикл, чтобы снизить риски развития онкологического заболевания.

Кровотечение может быть симптомом рака в случае, если у женщины долго не было менструации — и она вдруг началась. Это признак злокачественного процесса. И это необязательно происходит во время менопаузы, у некоторых пациенток есть эндокринные заболевания, и у них месячные отсутствуют годами. Это синдром поликистозных яичников, врожденная гиперплазия коры надпочечников.

«На нормальную беременность стрессы мало оказывают влияния»

— Как стрессы отражаются на способности забеременеть?

— Клинический пример — пациентка, вроде все хорошо, но не беременеет пять лет, с мужем пошли в центр ЭКО. Готовятся к ЭКО и вдруг женщина беременеет, или после первой неудачной попытки ЭКО — беременеет. Психогенный фактор играет в этой ситуации важную роль.


Фото: Reuters

А если говорить о том, что женщина уже беременна, и как в этой ситуации на ней может отразиться стресс, то если беременность нормальная, полноценная и все хорошо, она под влиянием стресса прерваться не может. Несколько лет назад был случай, когда беременная женщина попала в ДТП под Радошковичами, она была в коме, за нее дышал аппарат, но смогла выжить и родить ребенка. На нормальную беременность стрессы мало оказывают влияния. Но если беременность сложная, например, это было ЭКО, медикаментозная поддержка — это другой вопрос.

— Что бы вы могли посоветовать женщинам, чтобы стрессы меньше влияли на их здоровье?

— Больше гулять и научиться относиться к жизненным ситуациям со здоровым равнодушием. Уходите с работы и закрываете дверь — у вас в семье все другое. Семья — это то, ради чего вы живете. Если у вас в семье какие-то проблемы, то закрывайте дверь в семье, когда уходите на работу.

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Теги: Минск
 
 
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Акушер-гинеколог 5-й городской клинической больницы, кандидат медицинских наук Юлия Савочкина объяснила, как стрессы влияют на женское здоровье, могут ли...
 
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