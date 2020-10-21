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Мужчина продает дом, чтобы найти деньги на адвоката. Его сын в Минске сфотографировался с деталью водомета
21.10.2020 17:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Столина Александр Игнатюк продает дом в деревне Ястребель, чтобы собрать деньги на оплату услуг адвоката для своего сына. Во время протестов 4 октября 27-летний парень сфотографировался с гидрантом от водомета, а теперь проходит подозреваемым по уголовному делу — по информации отца, по ч.1 ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Но по факту разукомлектации водомета есть еще одно дело — о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел.
Сына Александра, Никиту Игнатюка, задержали в Минске 4 октября после воскресной акции протеста. По решению суда он отбыл 15 суток ареста. В понедельник, 19 октября, родные Никиты приехали в столицу встретить сына — но с Окрестина он к ним так и не вышел.
— Сына должны были выпустить в 19.50. Мы приехали, ждем. Прошло 10 минут. Прошло еще 20 минут. Никого. Через час нам сказали, что его забрало следствие. На следующий день мы поехали в ИВС, потом в Следственный комитет, — рассказывает отец Никиты.
Через адвоката Александр узнал, что сын является одним из подозреваемых по уголовному делу, которое связано с разукомплектацией водомета во время акции протеста 4 октября. По данным отца, это дело по ч.1 ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».
Прокурор Минска Олег Лаврухин, комментируя эту историю,
Александр настаивает, что его сын к этому не имеет отношения — он просто сфотографировался с гидрантом.
— Я посмотрел все видео [с водометом]. Его там нигде нет.
Сейчас Никита находится в ИВС. Отец собирает средства на оплату услуг адвоката. Для этого он хочет продать деревенский в деревне Ястребель Столинского района.
— Каждое процессуальное действие обходится в 300 рублей адвокату, как мне сказали. Там в деревне я — единственный житель. Считай, всю деревню продаю. Место там хорошее, рядом озеро Чертовский омут, — говорит Александр.
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Мужчина продает дом, чтобы найти деньги на адвоката. Его сын в Минске сфотографировался с деталью водомета
Теперь 27-летний парень проходит подозреваемым по уголовному делу.
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