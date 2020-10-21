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Мужчина продает дом, чтобы найти деньги на адвоката. Его сын в Минске сфотографировался с деталью водомета

21.10.2020 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Столина Александр Игнатюк продает дом в деревне Ястребель, чтобы собрать деньги на оплату услуг адвоката для своего сына. Во время протестов 4 октября 27-летний парень сфотографировался с гидрантом от водомета, а теперь проходит подозреваемым по уголовному делу — по информации отца, по ч.1 ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Но по факту разукомлектации водомета есть еще одно дело — о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел.


Никита Игнатюк. Фото: kyky.org

Сына Александра, Никиту Игнатюка, задержали в Минске 4 октября после воскресной акции протеста. По решению суда он отбыл 15 суток ареста. В понедельник, 19 октября, родные Никиты приехали в столицу встретить сына — но с Окрестина он к ним так и не вышел.

— Сына должны были выпустить в 19.50. Мы приехали, ждем. Прошло 10 минут. Прошло еще 20 минут. Никого. Через час нам сказали, что его забрало следствие. На следующий день мы поехали в ИВС, потом в Следственный комитет, — рассказывает отец Никиты.

Через адвоката Александр узнал, что сын является одним из подозреваемых по уголовному делу, которое связано с разукомплектацией водомета во время акции протеста 4 октября. По данным отца, это дело по ч.1 ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

Прокурор Минска Олег Лаврухин, комментируя эту историю, заявлял, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 364 УК по факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Якобы потому что за рулем спецмашины находился сотрудник.

Александр настаивает, что его сын к этому не имеет отношения — он просто сфотографировался с гидрантом.

— Я посмотрел все видео [с водометом]. Его там нигде нет.


Никита с папой. Фото: Першы рэгiён

Сейчас Никита находится в ИВС. Отец собирает средства на оплату услуг адвоката. Для этого он хочет продать деревенский в деревне Ястребель Столинского района.

— Каждое процессуальное действие обходится в 300 рублей адвокату, как мне сказали. Там в деревне я — единственный житель. Считай, всю деревню продаю. Место там хорошее, рядом озеро Чертовский омут, — говорит Александр.

Если вы хотите помочь семье Никиты, можете перечислить средства на банковскую карту его сестры через ЕРИП (лимит операций по ее карте уже превышен):

  • Банковские и финансовые услуги > Банки НКФО > МТБанк > пополнение дебетовой карты > вводите номер договора (39726710);

или обратиться по вопросу покупки дома к его отцу по номеру +375 29 111 49 49.

 
Теги: Минск
 
 
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