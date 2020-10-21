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Лечо, "нутелла" и баклажаны по-гречески: необычные рецепты закаток на зиму
21.10.2020 17:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Домашнее консервирование уже давно перестало считаться пережитком прошлого и переживает "возрождение": каждая хозяйка старается порадовать свою семью не только вкусными, но и необычными закатками.
И немудрено, ведь консервы, приготовленные собственноручно, выгодно выделяются на фоне остальных: в них нет консервантов, химии и искусственных красителей, входящих в состав магазинных.
Самые интересные и необычные рецепты закаток – в подборке Sputnik.
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