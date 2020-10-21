Источник материала: Sputnik Беларусь

Домашнее консервирование уже давно перестало считаться пережитком прошлого и переживает "возрождение": каждая хозяйка старается порадовать свою семью не только вкусными, но и необычными закатками.

И немудрено, ведь консервы, приготовленные собственноручно, выгодно выделяются на фоне остальных: в них нет консервантов, химии и искусственных красителей, входящих в состав магазинных.

Самые интересные и необычные рецепты закаток – в подборке Sputnik.

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