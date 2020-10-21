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Мужчину из Гомеля будут судить за оскорбление президента: негативно высказался о Лукашенко на пикете

21.10.2020 18:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гомельского активиста Алексея Романова за оскорбление президента будут судить в Хойниках. Уголовное дело завел местный отдел Следственного комитета. Следователи пришли к выводу, что в словах активиста есть состав преступления, сообщает «Радыё Свабода».


Фото: Елена Бычкова

Алексей Романов — инвалид второй группы, имеет онкологическое заболевание.

Несмотря на это, он активно участвовал в агитационных пикетах штаба Светланы Тихановской как волонтер. На пикете в Хойниках 28 июля он негативно высказался об Александре Лукашенко. Против Романова возбудили уголовное дело по ст. 368 УК — за оскорбление президента.

В деле указано, что Алексей Романов, «намереваясь публично оскорбить президента, умышленно произнес слова и фразы в неприличной форме, которые, согласно экспертизе, содержат негативную оценку президента Александра Лукашенко». А запись его высказываний на YouTube, мол, «была неоднократно просмотрена пользователями интернета».

Дело передано в суд.

 
 
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Уголовное дело завел местный отдел Следственного комитета. Следователи пришли к выводу, что в словах активиста есть состав уголовного преступления.
 
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