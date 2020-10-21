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«Не хотел бы никому пожелать оказаться в такой ситуации». Кондрусевич рассказал, чем занимается
21.10.2020 18:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава католиков Беларуси Тадеуш Кондрусевич в Ватикане провел переговоры с высокими должностными лицами, а также рассказал о том, в каких условиях сейчас пребывает в Польше, и поблагодарил верующих белорусов за поддержку. Об этом
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который уже около двух месяцев не может вернуться в Беларусь, в Риме обсуждал кризис в нашей стране, а также свою собственную ситуацию и пути ее решения со вторым человеком в Ватикане — государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином, а также с «министром иностранных дел Ватикана» — секретарем по отношениям с государствами Полом Ричардом Галахером. Он заявил, что Святой престол прикладывает много усилий, чтобы проблема была как можно быстрее решена.
Кондрусевич управляет церковными делами в нашей стране на расстоянии, все это время находясь в одном из приходов польского городка Сокулка, расположенного у самой белорусской границы.
— Я даже доволен, что пребываю сейчас именно в приходе Святого Антония, поскольку у него есть связь с моим родным Одельском (агрогородок в Гродненском районе. — Прим. TUT.BY). Есть где спать, где жить, и благодарю за заботу, хоть не хотел бы никому пожелать оказаться в такой ситуации, — заявил католический иерарх.
По словам Тадеуша Кондрусевича, он общается с верующими и клиром, а также участвует в различных мероприятиях с помощью видеосвязи.
— Мне важно видеть людей, и верующим важно сплачиваться со своим епископом. Также есть другая работа: приходят приглашения, письма, мне их курия пересылает, и я отвечаю на них. Являясь председателем Конференции епископов, дистанционно принимаю участие в заседаниях.
Во время пребывания в Ватикане у Кондрусевича была 31-я годовщина епископского посвящения, и, по его признанию, в базилике Святого Петра он выражал молитвенную благодарность за эти годы служения, а также просил Бога о разрешении сложной ситуации в Беларуси.
— Как известно, кризис существует уже долгое время, и мы не знаем, как из него выйти, поэтому в этом символичном месте я молился за мирное и скорейшее его разрешение — это нужно всем жителям нашей страны, это нужно всему миру.
По его словам, он чувствует единение с белорусским народом и благодарен за молитвы верующих и их поддержку.
— Кажется, делается все возможное, я стараюсь подбадривать себя, доверяя все Богу, и быть вместе с людьми, если не физически, то духовно. Их молитвы и небезразличие, многочисленные поздравления — все это знак солидарности. Я — не оставлен. Я со своим народом, а народ со мной! — заявил архиепископ.
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Глава католиков Беларуси Тадеуш Кондрусевич в Ватикане провел переговоры с высокими должностными лицами, а также рассказал о том, в каких условиях сейчас...
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