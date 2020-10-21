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В Бресте судили задержанных в воскресенье журналистов

21.10.2020 19:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд перенес рассмотрение административных дел внештатного журналиста «Брестской газеты» Максима Хлебца и фотокорреспондента «Брестской газеты» и журнала «Бинокль» Романа Чмеля. Им вменяется участие в несанкционированном шествии 18 октября.


Журналистов задержали 18 октября на проспекте Машерова, когда они выполняли свои профессиональные обязанности — освещали воскресное шествие. Их доставили в Ленинский РОВД, а затем определили в изолятор временного содержания, где они провели трое суток до суда. Сотрудники милиции посчитали работу журналистов участием в несанкционированном массовом мероприятии и составили на них протоколы по статье 23.34 КоАП.

21 октября Романа Чмеля и Максима Хлебца доставили в суд. Защитники журналистов попросили предоставить время для ознакомления с материалами административных дел. Суд их ходатайства удовлетворил. По делу Максима Хлебца объявили перерыв до 22 октября, Романа Чмеля — до 23 октября. Из зала суда они вышли на свободу.

 
 
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Роман Чмель и Максим Хлебец вышли на свободу.
 
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