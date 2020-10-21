ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сухарево пустят новый троллейбус (есть и другие изменения)

21.10.2020 19:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Есть новости по общественному транспорту в Сухарево. На некоторые маршруты там добавят троллейбусов и автобусов, а троллейбусы № 66 отменят. Подробности сообщает «Столичный транспорт и связь».


Общественный транспорт в Сухарево ждут изменения с 2 ноября. Перемены объясняют оптимизацией маршрутной сети и созданием дополнительных транспортных связей.

Вот что изменится:

  • организуется работа троллейбусов № 45 «ДС „Сухарево-5“ — ст. метро „Петровщина“», они поедут по улицам Панченко, Сухаревской, Лобанка, Шаранговича, Горецкого, Алибегова, проспекту Газеты «Правда», Голубева в прямом направлении, по проспекту Дзержинского, улицам Алибегова, Горецкого, Шаранговича, Лобанка, Сухаревской, Панченко — обратно;
  • на троллейбусном маршруте № 8 прибавится подвижного состава;
  • в связи с организацией дополнительных транспортных связей Сухарево с 1-й линией метро троллейбусы № 66 отменят;
  • увеличивается количество подвижного состава на троллейбусном маршруте № 41 и автобусном маршруте № 56, а вот троллейбусы № 41Д больше не будут запускать на осенне-зимний период.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Есть новости по общественному транспорту в Сухарево. На некоторые маршруты там добавят троллейбусов и автобусов, а троллейбусы № 66 отменят. Подробности сообщает...
 
Новости дня
Новости общества
 
Лечо, "нутелла" и баклажаны по-гречески: необычные рецепты закаток на зиму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.10.2020
Mir24.TV Belarus
21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика