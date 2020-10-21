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В Сухарево пустят новый троллейбус (есть и другие изменения)
21.10.2020 19:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Есть новости по общественному транспорту в Сухарево. На некоторые маршруты там добавят троллейбусов и автобусов, а троллейбусы № 66 отменят. Подробности сообщает
Общественный транспорт в Сухарево ждут изменения с 2 ноября. Перемены объясняют оптимизацией маршрутной сети и созданием дополнительных транспортных связей.
Вот что изменится:
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Есть новости по общественному транспорту в Сухарево. На некоторые маршруты там добавят троллейбусов и автобусов, а троллейбусы № 66 отменят. Подробности сообщает...
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