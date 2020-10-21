В Сухарево пустят новый троллейбус (есть и другие изменения)

Источник материала: Tut.by

Есть новости по общественному транспорту в Сухарево. На некоторые маршруты там добавят троллейбусов и автобусов, а троллейбусы № 66 отменят. Подробности сообщает «Столичный транспорт и связь» .





Общественный транспорт в Сухарево ждут изменения с 2 ноября. Перемены объясняют оптимизацией маршрутной сети и созданием дополнительных транспортных связей.

Вот что изменится:

организуется работа троллейбусов № 45 «ДС „Сухарево-5“ — ст. метро „Петровщина“», они поедут по улицам Панченко, Сухаревской, Лобанка, Шаранговича, Горецкого, Алибегова, проспекту Газеты «Правда», Голубева в прямом направлении, по проспекту Дзержинского, улицам Алибегова, Горецкого, Шаранговича, Лобанка, Сухаревской, Панченко — обратно;

на троллейбусном маршруте № 8 прибавится подвижного состава;

в связи с организацией дополнительных транспортных связей Сухарево с 1-й линией метро троллейбусы № 66 отменят;

увеличивается количество подвижного состава на троллейбусном маршруте № 41 и автобусном маршруте № 56, а вот троллейбусы № 41Д больше не будут запускать на осенне-зимний период.