Власти против Nexta: что ждет Telegram-канал дальше?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Данара Курманова, Sputnik.

Борьба между официальным Минском и оппозиционным Telegram-каналом Nexta Live набирает обороты. В конце сентября канал опубликовал личную информацию более чем о тысяче сотрудников МВД Беларуси. Данные Nexta выложил в виде Google-таблицы. Вскоре файл был заблокирован администрацией Google за "нарушения условий использования" платформы.

20 октября на действия Nexta отреагировали белорусские власти – канал признан экстремистским . А публикация или перепост информации с его логотипом считаются административным нарушением. На Telegram-канал подписаны не только граждане Беларуси, но и иностранцы.

Sputnik разбирался, будут ли зарубежные подписчики Nexta признаны нарушителями белорусского законодательства, и как власти республики намерены выявлять читателей канала?

Иностранным читателям бояться нечего

На сегодняшний день аудитория Telegram-канала NEXTA Live достигла почти двух миллионов подписчиков. Часть из них – это иностранные граждане, преимущественно жители стран СНГ.

Массовая подписка на белорусские Telegram-каналы началась после президентских выборов в Беларуси 9 августа, когда в стране вспыхнули массовые акции протеста. Становятся ли иностранцы нарушителями автоматически, будучи подписчиком канала? Отвечает адвокат, юрист-международник Дмитрий Романенко.

"Все достаточно просто – нужно помнить, что нормы, принятые властями Беларуси, ограничиваются границами Беларуси. Поэтому граждане других стран, использующие данный ресурс, не должны беспокоиться", - считает эксперт.

Ребрендинг не помог

Материалы Nexta считаются экстремистскими. А законом Беларуси предусмотрена ответственность для физических лиц за пропаганду экстремизма – штраф до 100 базовых величин (2700 белорусских рублей) с конфискацией телефона, компьютера или любого другого носителя, с которого человек поделился информацией канала.

Обойти этот закон невозможно, отмечают в МВД Беларуси. Поэтому, несмотря на то, что Nexta сменила название на "Нехта", исключать канал из списка экстремистских материалов не будут.

Как будут определять нарушителей? Это еще один вопрос, которым задаются как иностранные, так и белорусские читатели канала, считает Дмитрий Романенко.

"Если власти вводят какую-то норму поведения, значит, они рассчитывают на ее долгую жизнь, а потому к этой норме будет прилагаться механизм реализации, - объясняет эксперт. – Но в данном случае никто сразу не ответит, как проверять, пользуется человек данным каналом или нет. Потому что сложно представить алгоритм проверки: не станут же проверять телефоны граждан во время их личных обращений в государственные органы".

Самая вероятная практика мониторинга – это, в первую очередь, проверка смартфонов участников протестов, рассуждает юрист. Он предполагает, что "при задержании, у человека будут проверять телефон: подписан он на канал или нет".

Борьба с соцсетями не нова

Важно помнить, что канал Nexta мотивировал граждан Беларуси не подчиняться власти, подчеркивает шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.

"Если бы канал рассказывал о способах заварки кофе, а его признали экстремистским, тогда это было бы нарушением свободы слова. Однако ситуация выглядит следующим образом: администрация канала работает из Польши и обучает граждан другой страны, как надо себя вести (при протестах - ред). Это информационная агрессия. Получается, незаконно само действие ресурса. Представьте, что какая-то другая страна начнет обучать французские "желтые жилеты", как надо бастовать", - говорит Букштейн.

Конфликт между государством и интернет-ресурсами – явление уже далеко не новое, добавляет эксперт. Например, самая известная соцсеть в мире Facebook осенью этого года столкнулась с проблемой австралийского законодательства. Власти Австралии хотят принять закон, обязывающий социальную сеть платить СМИ за публикацию их контента. В ответ на это Facebook планирует отключить на территории Австралии возможность делиться публикациями.

Беларусь вряд ли будет добиваться блокировки канала Nexta на ее территории, считает Дмитрий Романенко.

"Дело в том, что все разговоры о блокировке канала привлекают внимание к ресурсу, и тогда его посещаемость, наоборот, возрастает, - объясняет эксперт. – Сложившаяся ситуация – это вызов для государственных медиа. Если они будут пользоваться большей популярностью, тогда, соответственно, каналы вроде Nexta будут терять свою аудиторию, и их нельзя будет использовать как инструмент для проведения переворотов".