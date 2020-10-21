Сотрудницу Могилевского драмтеатра снова судили за акцию. Она считает решение суда «даже мягким»

Источник материала: Tut.by

Руководитель литературно-драматической части Могилевского областного драматического театра Ольга Семченко 21 октября получила 10 базовых штрафа за участие в двух маршах протеста.





Ольгу судили за мирные акции, которые проходили в Могилеве 30 августа и 6 сентября. Об этом девушка сообщила в своем Facebook.

Ранее Ольгу уже судили за другую акцию — тогда ей пришлось отсидеть по решению суда 7 суток.

«Сегодняшнее решение суда выглядит даже мягким — в сравнении с предыдущими „сутками“. Но все равно таких судов быть не должно. Люди, которые участвуют в мирных акциях, ничего не нарушили. Среди них есть женщины, дети, пенсионеры. Когда они идут по улице с цветами и ленточками — неужели это преступление? Это наше право по Конституции», — сказала Ольга после суда, сообщает Белсат.

Сам штраф девушка оценила как «большой». Она считает, что в бюджетной сфере не такие высокие зарплаты, чтобы просто взять и такую сумму заплатить.