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Жуткие кадры. В Логойске кто-то отрубил лебедю клюв - птица погибла

21.10.2020 21:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В птичий приют под Осиповичами накануне привезли лебедя с жуткой травмой — птице кто-то отрубил клюв. В таком тяжелом состоянии лебедь плавал в реке Гайна в парке Тышкевичей в Логойске, сколько времени — неизвестно. Спасти птицу не удалось — она погибла. Спасатели птиц и очевидцы бьют тревогу: в Логойске могут «работать» браконьеры.

Осторожно, натуралистичное фото. Слабонервным и впечатлительным смотреть не стоит


Фото предоставлено Жанной Столяровой.

Тяжело травмированного лебедя привезли спасать в птичий приют под Осиповичами к семье Столяровых. По словам Жанны Столяровой, птицу с ужасной раной заметила минчанка, которая часто ездит в Логойск на озеро, где гнездятся лебеди. По ее словам, раньше лебедей было пять, но один пропал, а другой плавал с почти отрубленным клювом.

— Женщина с инспектором Логойской госинспекции охраны животного и растительного мира и двумя спасателями отловили птицу и привезли к нам. Мы провели операцию, но птица была ослаблена, травмы были несовместимы с жизнью. К сожалению, лебедь погиб. Я не понимаю, как птица могла плавать с отрубленным клювом, какую же боль она испытала, — говорит Жанна Столярова.

Осторожно, натуралистичное фото. Слабонервным и впечатлительным смотреть не стоит


Фото предоставлено Жанной Столяровой

Она обращает внимание на то, что рана птицы сделана механически и явно человеком — кто-то ударил птицу по клюву топором, саперской лопаткой или чем-то вроде этого.

Столяровы опасаются, что в Логойске «работают» браконьеры, которые убивают птиц. Они просят людей быть внимательными и при подозрении на покушение на лебедей вызывать милицию.

Мы уже рассказывали о приюте в деревне Моисеевичи, куда привозят спасать диких птиц со всей Беларуси. Если вы хотите помочь птичьему приюту, тут есть реквизиты и список всего, что подойдет для корма пернатых.

 
 
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Спасатели птиц и очевидцы бьют тревогу: в Логойске могут «работать» браконьеры.
 
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