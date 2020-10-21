Акция в поддержку Лукашенко пройдет 25 октября

На предприятиях проходят собрания, на которых доводят до сведения, что в воскресенье, 25 октября, состоится митинг в поддержку Александра Лукашенко.

«Сегодня проходило собрание по поводу провластного митинга 25 октября. "Доведённая" численность от Молодечненского района - 1500 человек. Оплата, как я понял, за счёт организаций», - пишут из Молодечно, пишет «Наша Нива».

Примерно такие же сообщения приходят из Витебской, Могилевской и Брестской областей Радыё Свабода сообщает, что на предприятия в регионы приходят разнарядки направить определенное число людей на провластную акцию. Только с Могилева планируется отправление двух поездов по 18 вагонов. От Столинского района, к примеру, на митинг ждут 800 участников.

На некоторых предприятиях и в организациях за участие обещают заплатить или отгулы, а «отказникам» грозят непродлением контрактов.

«Под совсем слегка прикрытой угрозой увольнения / непродления контракта заставляют ехать 25.10 в Минск на митинг за Лукашенко», - сообщают из Могилевской области.

Главный редактор сайта Трибуна Олег Горунович в связи с организацией «мегамитинга» призвал жителей регионов не отказываться от поездки в Минск.

«Мне кажется, это шанс. Сейчас надо приложить все усилия, чтобы достучаться до людей из регионов: не отказывайтесь от поездки в столицу. Но только берите с собой бело-красно-белые флаги, хотя, на самом деле, любой флаг сойдет. А приехав в город, просто идите туда, куда велит сердце. Там вам точно будут рады, сто процентов. Ну или как минимум 97», - цитирует Горуновича gazetaby.com.

По его словам, жителей регионов в столице обязательно поддержат и отвезут домой.

Напомним, в понедельник во время Марша пенсионеров была организована акция отставников, поддерживающих власть.13 октября экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила с «Народным ультиматумом», который оставляет Александру Лукашенко 13 дней на уход в отставку.

Этот срок истекает 25 октября. Каждое воскресенье в городах страны проходят мирные акции протеста противников действующей власти. Таким образом, в ближайшее воскресенье пройдут акции двух кардинально противоположных полюсов