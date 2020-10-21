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Акция в поддержку Лукашенко пройдет 25 октября
22.10.2020 07:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
На предприятиях проходят собрания, на которых доводят до сведения, что в воскресенье, 25 октября, состоится митинг в поддержку Александра Лукашенко.
«Сегодня проходило собрание по поводу провластного митинга 25 октября. "Доведённая" численность от Молодечненского района - 1500 человек. Оплата, как я понял, за счёт организаций», - пишут из Молодечно,
Примерно такие же сообщения приходят из Витебской, Могилевской и Брестской областей
На некоторых предприятиях и в организациях за участие обещают заплатить или отгулы, а «отказникам» грозят непродлением контрактов.
«Под совсем слегка прикрытой угрозой увольнения / непродления контракта заставляют ехать 25.10 в Минск на митинг за Лукашенко», - сообщают из Могилевской области.
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«Мне кажется, это шанс. Сейчас надо приложить все усилия, чтобы достучаться до людей из регионов: не отказывайтесь от поездки в столицу. Но только берите с собой бело-красно-белые флаги, хотя, на самом деле, любой флаг сойдет. А приехав в город, просто идите туда, куда велит сердце. Там вам точно будут рады, сто процентов. Ну или как минимум 97», -
По его словам, жителей регионов в столице обязательно поддержат и отвезут домой.
Напомним, в понедельник во время
Этот срок истекает 25 октября. Каждое воскресенье в городах страны проходят мирные акции протеста противников действующей власти. Таким образом, в ближайшее воскресенье пройдут акции двух кардинально противоположных полюсов
Накануне Лукашенко
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На предприятиях проходят собрания, на которых доводят до сведения, что в воскресенье, 25 октября, состоится митинг в поддержку Александра Лукашенко.
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