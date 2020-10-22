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Минский городской суд отменил семь суток ареста, которые активистка уже отбыла на Окрестина

22.10.2020 06:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 октября судья Минского городского суда Диана Кучук отменила решение Московского районного суда Минска в отношении активистки Галины Логацкой и вернула ее дело другому судье, пишет «Радыё Свабода».

Ранее судья Ольга Малашенко приговорила активистку к 7 суткам административного ареста за участие в пикете 14 сентября у Красного костела.

Женщина не признала себя виновной в суде и обжаловала решение в Минском городском суде после выхода из следственного изолятора. Во время рассмотрении жалобы Галина Логацкая утверждала, что ее судили с многочисленными нарушениями.

— 14 сентября у Красного костела проходил пикет протестующих, а я там собирала подписи под письмом в Белтелерадиокомпанию. Появились милиционеры, задержали несколько девушек, я попыталась рассказать, что они не нарушали закон. И меня тоже забрали. Судили потом даже без допроса свидетелей, все факты были искажены. Есть видео, которое подтверждает мои слова, поэтому я надеюсь, что добьюсь правды на новом судебном процессе, — заявила Галина после заседания в городском суде.

20 октября Галина Логацкая вышла из следственного изолятора на Окрестина, отбыв 15 суток за участие в первом марше пенсионеров. «Я тоже буду обжаловать это решение», — сказала женщина.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее судья Ольга Малашенко приговорила активистку к 7 суткам административного ареста за участие в пикете 14 сентября у Красного костела.
 
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