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Женщина в Витебске получила штраф за митинги в два раза больше своей зарплаты

22.10.2020 08:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района 21 октября оштрафовал на 648 рублей горожанку Наталью Перунову — за участие в двух «несанкционированных уличных шествиях». Женщина продает газеты в киоске «Витебскоблсоюзпечати», ее зарплата в два раза меньше штрафа, сообщает «Віцебская вясна».


Наталья Перунова. Фото: «Віцебская вясна»

Милиция обвинила Наталью Перунову в участии в несанкционированных митингах в Витебске 6 и 23 сентября. Сама она говорила суду, что 23 сентября ее не было среди протестующих. Но свидетель — сотрудник Октябрьского РОВД Виталий Пралич — доказывал, что женщина на оперативных видео — и есть Наталья. Пралич принес в суд видеозапись с камеры наблюдения, установленной в Октябрьском РОВД. Он пояснил, что на Наталье на этом видео — та же футболка, в которой она была на митинге 23 сентября.

Судья Владимир Цариков решил, что на двух роликах фигурирует одна и та же женщина. Он признал Наталью Перунову виновной в нарушении ст. 23.34 КоАП и оштрафовал ее на 24 базовые величины (648 рублей).

По словам Натальи Перуновой, размер штрафа почти вдвое больше ее зарплаты. Женщина работает в киоске «Витебскоблсоюзпечать», ее зарплата в лучший месяц составляет 350 рублей.

 
Теги: Витебск
 
 
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Милиция обвинила Наталью Перунову в участии в несанкционированных митингах в Витебске 6 и 23 сентября. Женщина сообщила суду, что 23 сентября ее не было среди...
 
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