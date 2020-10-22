В Гомеле чашу старого фонтана превратили в большую песочницу с игровым комплексом

Источник материала: Tut.by

Необычное и полезное решение для родителей и детей нашли в администрации Советского района Гомеля: на месте чаши заброшенного фонтана соорудили огромную песочницу с игровым комплексом. Подробности сообщает городской журнал «Белка».





Работающим фонтан у центрального входа в парк «Фестивальный» застали разве что старожилы района. Реанимировать его было невозможно, поэтому в администрации района, приняли решение использовать пустующий объект под строительство детской игровой зоны.

Первым делом чашу заполнили чистым речным песком. Транспорт и сам песок, а это почти 200 тонн, предоставили строительные предприятия Советского района. Затем на площадке установили детский игровой комплекс и качели. Дорогостоящее оборудование приобрели за счет средств, заработанных жителями района на субботнике. Мелочи передали спонсоры.

Частная компания «Русский лес» предоставила пиломатериал, из которого плотники предприятия «Кирмаш» изготовили скамейки для отдыха родителей и бабушек, присматривающих за детьми.





Для удобства и безопасности подъема детей на площадку будут сделаны деревянные мостики, которые по дизайну впишутся в ансамбль входной группы парка. Рассматривается вопрос подсветки площадки в вечернее время декоративной иллюминацией наподобие «звездного неба».