ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле чашу старого фонтана превратили в большую песочницу с игровым комплексом

22.10.2020 09:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Необычное и полезное решение для родителей и детей нашли в администрации Советского района Гомеля: на месте чаши заброшенного фонтана соорудили огромную песочницу с игровым комплексом. Подробности сообщает городской журнал «Белка».


Работающим фонтан у центрального входа в парк «Фестивальный» застали разве что старожилы района. Реанимировать его было невозможно, поэтому в администрации района, приняли решение использовать пустующий объект под строительство детской игровой зоны.

Первым делом чашу заполнили чистым речным песком. Транспорт и сам песок, а это почти 200 тонн, предоставили строительные предприятия Советского района. Затем на площадке установили детский игровой комплекс и качели. Дорогостоящее оборудование приобрели за счет средств, заработанных жителями района на субботнике. Мелочи передали спонсоры.

Частная компания «Русский лес» предоставила пиломатериал, из которого плотники предприятия «Кирмаш» изготовили скамейки для отдыха родителей и бабушек, присматривающих за детьми.


Для удобства и безопасности подъема детей на площадку будут сделаны деревянные мостики, которые по дизайну впишутся в ансамбль входной группы парка. Рассматривается вопрос подсветки площадки в вечернее время декоративной иллюминацией наподобие «звездного неба».

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычное и полезное решение для родителей и детей нашли в администрации Советского района Гомеля.
 
Новости дня
Новости общества
 
Пассажир упал на рельсы на станции метро «Парк Челюскинцев»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика