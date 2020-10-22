Пассажир упал на рельсы на станции метро «Парк Челюскинцев»

Источник материала: Tut.by

На станции метро «Парк Челюскинцев» пассажир упал на рельсы. Об этом сообщила пресс-служба Минского метрополитена.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— ЧП произошло в 8.36. Сразу было снято напряжение с контактного рельса. Пассажир поднят на платформу.

Что стало причиной падения, пока не сообщается.

Организация также сообщила, что в 8.39 было вновь подано напряжение. Метро работает в штатном режиме.