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Пассажир упал на рельсы на станции метро «Парк Челюскинцев»
22.10.2020 09:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На станции метро «Парк Челюскинцев» пассажир упал на рельсы. Об этом сообщила пресс-служба Минского метрополитена.
— ЧП произошло в 8.36. Сразу было снято напряжение с контактного рельса. Пассажир поднят на платформу.
Что стало причиной падения, пока не сообщается.
Организация также сообщила, что в 8.39 было вновь подано напряжение. Метро работает в штатном режиме.
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Что стало причиной падения, пока не сообщается.
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