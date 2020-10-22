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Сколько жителей Витебщины наказали за акции протеста и сколько дел заведено по заявлениям на силовиков

22.10.2020 09:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебской области с 9 августа по 12 октября составили почти 1200 протоколов за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Возбуждено 36 уголовных дел за преступления в отношении милиции и работников госорганов. На силовиков пожаловались 45 жителей региона, уголовных дел по эти фактам нет. Такую статистику приводят «Витебские вести» со ссылкой на прокурора области Вадима Сущинского.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

С 9 августа по 12 октября в регионе составили 1182 протокола по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Более половины — 693 протокола — уже рассмотрели. Люди получали штрафы или арест.

Участников мирных протестных акций также вызывали на «профилактические беседы», им вынесли более 530 предупреждений.

За два месяца уличных шествий против итогов выборов возбудили 36 уголовных дел за преступления в отношении силовиков и сотрудников государственных органов, а также по фактам массовых беспорядков.

Жители области подали 45 заявлений о противоправных действиях силовиков.

— По этим сообщениям следователи УСК по области проводят проверку. Назначены экспертизы, опрашиваются свидетели, изымаются спецсредства, которые фиксировали перемещение людей. Некоторые нас упрекают, мол, не возбуждаются уголовные дела в отношении силовиков. Но этот вопрос не решается за один день. Сбор фактов, их перепроверка требуют времени, — говорит Вадим Сущинский.

 
 
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Жители области подали 45 заявлений о противоправных действиях силовиков.
 
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