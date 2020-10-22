Можно ли успешно совмещать две работы? Узнали у тех, кто уже это делает

Источник материала: Tut.by

Иметь несколько работ одновременно — не редкость для белорусов. Найти подработку и наладить процесс проще в знакомой сфере. Но что, если оба занятия абсолютно разные? Вместе с брендом Zlucky мы пообщались с тремя белорусами, которые успешно совмещают офисную работу с физически активной. Рассказываем, как им удалось организовать свою жизнь и режим питания, что дает двойная карьера и как ее воспринимают близкие.

«Чем больше передо мной стоит задач, тем проще все успевать»

Николай Прусов — тимлид: курирует команду разработчиков в одной из минских IT-компаний. В этой сфере парень трудится больше десяти лет, из них год совмещает основную деятельность с работой инструктора по фридайвингу — погружению на глубину с задержкой дыхания.



Николай Прусов

Во фридайвинг собеседник пришел случайно: увидел в сети информацию о том, что в городе проходят крупные соревнования по статической задержке дыхания, и решил попробовать свои силы.

— Записался. Мне звонит инструктор и говорит: для участия нужно заявить какой-то результат, сколько вы можете не дышать? А я не знаю — никогда не пробовал! — смеется Николай. — Что делать, пришлось засекать. Оказалось, результат у меня — около четырех минут. На соревнованиях он был одним из лучших: я занял второе место.

В качестве приза Николай получил скидку на базовый курс по фридайвингу — так и открыл для себя мир подводного плавания без акваланга.

— Я стал активно заниматься, побывал на международных соревнованиях — в Риге и Санкт-Петербурге. А спустя пару лет понял, что хочу вовлечь в это дело как можно больше людей, и решил, что стану инструктором.





Чтобы начать преподавать, Николай на две недели уехал в Египет: именно там проходили инструкторские курсы по фридайвингу. По словам собеседника, все было серьезно: группа не только изучала теорию, но и активно практиковалась, сдавала нормативы и экзамены — и лишь после успешного их прохождения получала сертификаты.

Сейчас Николай ведет две тренировки в неделю: одна из них начинается в семь утра, другая — вечером, около 18 часов. Собеседник признается, что совмещать их с основной деятельностью ему не сложно, и дело не только в удаленной работе.

— Айтишники любят поспать и приступают к своим задачам ближе к обеду, поэтому утренние тренировки никогда не пересекаются с работой, — улыбается парень. — С вечерними чуть сложнее: в это время обычно подключаются коллеги из США, и иногда мне приходится работать допоздна после тренировки, если что-то не успел до нее. Но такое случается редко.





Для тренировок нужна специальная экипировка — гидрокостюм, моноласта и биласты, доска и лопатки для плавания, очки, зажим для носа, трубка для дыхания и груз на шею, который помогает регулировать плавучесть. Самую тяжелую часть экипировки Николай хранит в багажнике автомобиля.

Активный образ жизни сложно представить без нормального режима питания. С этим нашему герою помогает его девушка — готовит завтраки, обеды и ужины. Кстати, она тоже занимается фридайвингом и поддерживает в этом Николая.

— В день, когда у меня есть тренировка, время приема пищи зависит от ее начала: поесть нужно не позже, чем за час до старта, — рассказывает собеседник. — Плюс я всегда беру с собой что-то легкое — фрукты, питьевые йогурты, хлебцы, чтобы восполнить запас энергии после занятий.

Кроме тех тренировок, на которых Николай обучает, у него есть и свои собственные. Обычно он занимается пару раз в неделю. С учетом двух работ график получается плотным, но молодого человека это не смущает.

— На самом деле, чем больше передо мной стоит задач, тем проще все успевать, — делится наш герой. — Когда свободного времени много, я расслабляюсь. А когда четко понимаю: завтра тренировка, нужно заранее написать программу, и утром возможности уже не будет, — это очень мотивирует.





По словам собеседника, вторая работа для него — скорее оплачиваемое хобби, и на тренировках он отдыхает от основной деятельности. Собственно, в этом Николай и видит секрет успеха.

— Мне кажется, идти на вторую работу только ради денег не стоит: так вы лишь потратите силы, но ни в чем толком не преуспеете. Совмещение должно быть в радость.

«Для меня и работа — отдых, потому что она мне нравится»

Алина Пархимович также совмещает офисную работу с физически активной: днем она — специалист по работе с клиентами, вечером — фитнес-инструктор. В первую профессию девушка пришла целенаправленно: любит общаться с людьми, а во вторую даже не собиралась: на фитнес шла исключительно за красивой фигурой.

— Раньше я работала бариста, — начинает рассказ Алина. — Постоянные булочки и кофе привели к тому, что за полгода я набрала десять килограммов. Нужно было что-то с этим делать, и я пошла на фитнес.



Алина Пархимович

Алина просто хотела сбросить лишний вес, однако тренер то и дело намекал — мол, у тебя так хорошо получается, почему бы не попробовать тренировать?

— Я все время отказывалась от этой идеи, думала: ну какой из меня инструктор? — с улыбкой вспоминает собеседница. — А потом одна из коллег по группе решила пойти учиться — и я пошла вместе с ней.

Сначала Алина окончила курс по степ-аэробике, потом получила свидетельство инструктора групповых программ и пришла на работу в фитнес-клуб.

— Я работала уже около пяти месяцев, совмещая тренировки с работой в офисе. Но тут мне предложили место менеджера по продажам в компании TUT.BY — и из клуба пришлось уйти: он был слишком далеко от нового места работы, и я понимала, что не буду успевать совмещать то и другое.





Искать новый клуб, поближе к офису, Алина планировала позже, но буквально сразу же после выхода на новую работу поступило несколько предложений.

— Одно из них меня устроило — и по расположению, и по занятости, так что, по сути, на две новые работы я устроилась одновременно, — рассказывает девушка и отмечает, что адаптироваться к расписанию было не сложно. — В фитнес-клубе у меня не слишком напряженный график: два часа — степ-аэробика и функционал — во вторник и то же самое в четверг.

В эти дни вся работа для Алины заканчивается не в шесть, а в девять часов вечера. Собственно, это для нее — единственное отличие дня с тренировками от дня без них.

— А, ну и еще в день, когда тренировка есть, я могу прорабатывать ее в обеденное время — знаете, стоять и перебирать ногами, — улыбается собеседница.

При таком плотном графике обед — обязательный прием пищи. Еще, отмечает Алина, желательно перекусить за час-полтора до тренировки чем-нибудь углеводным — например, злаковым батончиком.

— Но это мне удается, увы, не всегда, поэтому периодически приходится идти на занятия голодной. Если так случается, стараюсь захватить с собой белковый коктейль и выпить его сразу после тренировки, чтобы восполнить запас энергии.

Помимо перекуса и спортивной формы в сумке героини всегда лежат блокнот с записанными тренировками и флешка с музыкой.



В контейнере у Алины — быстрый вариант ссобойки: цельнозерновая гранола Zlucky , заправленная йогуртом с высоким содержанием белка

С тренировок Алину забирает ее молодой человек. Он с пониманием относится к двум работам, поддерживает и старается подстроиться под график нашей героини.

— Когда появляется свободное время, мы стараемся проводить его вместе — сходить в кафе, кино, отдохнуть. Хотя, если честно, для меня и работа — отдых, потому что она мне нравится, — улыбается девушка. — Я не чувствую себя вымотанной. Сейчас в офисе взяла отпуск на две недели, а в клубе даже не пыталась — не чувствую необходимости.

Героиня уверена: вторая работа не должна быть в тягость, а для души.

— Если вы не будете воспринимать ее как работу, тогда все будет получаться, и не будет профессионального выгорания.

Тем, кто хочет успевать работать в двух местах сразу, но сомневается, девушка рекомендует действовать.

— Пока не попробуете — не поймете, подходит ли вам такой график и работа, — резюмирует она.

«Работой нужно «гореть»

Ирина Артющик, основательница школы танцев A-class, уже много лет совмещает преподавание и управление школой с работой маркетологом-аналитиком.

— Все началось сразу после университета: я устроилась на работу по специальности, но уже тогда серьезно занималась танцами, поэтому буквально спустя два года у меня появился свой клуб. С тех пор так и повелось: днем я в офисе, а по вечерам преподаю.



Ирина Артющик

О том, что из этого — танцы или аналитика — основное ее занятие, Ирина сказать затрудняется.

— Для меня обе работы равноценны, — улыбается она. — Хотя, если судить по временным затратам, основная — все-таки в офисе.

Совмещение героине дается легко: по словам Ирины, другого графика она себе даже не представляет. Кроме того, сейчас школа уже не отнимает столько физических сил: за 18 лет своего существования в ней появилось много талантливых преподавателей, и Ирине удалось разгрузить свое расписание.

— Я преподаю два направления — хастл и west coast swing, и сейчас у меня всего пара групп в неделю, — делится собеседница. — Также есть административные задачи, поэтому мой стандартный рабочий день — с девяти до 21.



West coast swing в исполнении Ирины и ее партнера по танцам Владислава на открытом уроке в 2019 году. Фото из личного архива героини

Ирине в таком графике вполне комфортно: они успевает и поработать, и передохнуть, и поесть. К слову, режим питания у нашей героини налажен очень четко: в нем есть и основные приемы пищи, и даже своеобразные полдники.

— Завтрак для меня обязателен, — делится она. — Стараюсь завтракать дома и полноценно — каша, омлет, сыр, чтобы энергии хватило на весь день. В офис обычно беру ссобойку — чаще всего, это куриная грудка с овощами, и делю ее на два приема пищи: обед и ужин за час-полтора до выезда в школу. Стараюсь захватить что-нибудь на перекус — бутерброды, фрукты, изредка — сладости. Вообще придерживаюсь правильного питания, но делаю это без фанатизма — калории не считаю.

Ссобойку на весь день героиня обычно готовит накануне вечером, в сумку также складывает тренировочную форму и танцевальные туфли. Свободное от работы время Ирина предпочитает посвятить семье — мужу и сыну: сходить с ними на батуты, выбраться в кафе. Кстати, история их знакомства тоже связана с танцами: когда-то будущий муж пришел на занятия в ее школу. Поэтому понимает увлечение супруги и даже гордится тем, что она столько всего успевает.

— Друзья меня тоже поддерживают, — дополняет собеседница. — На самом деле, практически все они ведут тот же образ жизни, что и я: совмещают танцы с офисной работой.





По словам Ирины, ее секрет гармоничного совмещения двух работ — в смене деятельности.

— На танцах отдыхаешь от того информационного потока, который получаешь за день, и это переключение помогает всегда оставаться в тонусе. Это своего рода лекарство, или, если хотите, допинг, — улыбается собеседница и замечает, что любая работа — не важно, первая или вторая, должна быть в удовольствие. — Если вам что-то не нравится, зачем это терпеть? Реализуйте себя в том, что вам по душе. Когда работа нужна только ради заработка, можно быстро выгореть. Работой нужно «гореть».

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