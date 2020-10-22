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Один из выходов со станции метро "Партизанская" закроют на ремонт
22.10.2020 09:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт – Sputnik. Один из выходов со станции метро "Партизанская" будет полностью закрыт на ремонт с 22 октября по 3 ноября, сообщили в пресс-службе столичного метро.
В связи с проведением ремонтных работ будет полностью закрыт выход №4-2 станции "Партизанская". Минский метрополитен принес извинения пассажирам за временные неудобства.
Ремонтные работы на выходах из минских станций метро проводятся в течение последнего года - в порядок привели более десяти станций на Автозаводской и Московской линиях столичной подземки.
Напомним, что сейчас в столице ведется
В настоящее время прокладываются тоннели для строительства станций третьей линии "Неморшанский сад", "Аэродромная" и "Слуцкий гостинец". Их планируют открыть в 2023 году.
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Работы будут проводиться 12 дней, минский метрополитен принес извинения пассажирам за временные неудобства.
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