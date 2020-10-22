Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Один из выходов со станции метро "Партизанская" будет полностью закрыт на ремонт с 22 октября по 3 ноября, сообщили в пресс-службе столичного метро.

В связи с проведением ремонтных работ будет полностью закрыт выход №4-2 станции "Партизанская". Минский метрополитен принес извинения пассажирам за временные неудобства.

Ремонтные работы на выходах из минских станций метро проводятся в течение последнего года - в порядок привели более десяти станций на Автозаводской и Московской линиях столичной подземки.

Напомним, что сейчас в столице ведется строительство третьей линии метро – Зеленолужской. Она соединит южные и северные жилые массивы столицы с центром, ее протяженность составит 17,2 километра. Всего на новой линии будет 14 станций. Даты открытия четырех станций третьей линии метро – "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь" несколько раз переносились, технический запуск поезда на 3-й линии метро состоялся 29 июля и прошел успешно.

В настоящее время прокладываются тоннели для строительства станций третьей линии "Неморшанский сад", "Аэродромная" и "Слуцкий гостинец". Их планируют открыть в 2023 году.

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