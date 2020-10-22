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На Ковалевке в Бресте на месте пустыря появится сквер

22.10.2020 10:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В микрорайоне «Ковалево» на пересечении улиц Волгоградской и Октябрьской Революции появится зеленая зона. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Александр Рогачук.


На этом месте обустроят сквер

Сейчас на этом месте пустырь. По плану в будущем там появится небольшой сквер для отдыха жителей района. Специалисты разработали схему благоустройства, а в прошлом году посадили деревья и кусты.

Сейчас коммунальники занимаются устройством пешеходных дорожек бордюрами и тротуарной плиткой. Закончить все планируют до конца ноября.


Схема благоустройства. Фото: Телеграм-канал Александра Рогачука

 
 
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Закончить работы планируют до конца ноября.
 
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