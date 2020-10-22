|
На Ковалевке в Бресте на месте пустыря появится сквер
22.10.2020 10:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В микрорайоне «Ковалево» на пересечении улиц Волгоградской и Октябрьской Революции появится зеленая зона. Об этом сообщил в своем
Сейчас на этом месте пустырь. По плану в будущем там появится небольшой сквер для отдыха жителей района. Специалисты разработали схему благоустройства, а в прошлом году посадили деревья и кусты.
Сейчас коммунальники занимаются устройством пешеходных дорожек бордюрами и тротуарной плиткой. Закончить все планируют до конца ноября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Закончить работы планируют до конца ноября.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)