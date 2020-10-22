На Ковалевке в Бресте на месте пустыря появится сквер

Источник материала: Tut.by

В микрорайоне «Ковалево» на пересечении улиц Волгоградской и Октябрьской Революции появится зеленая зона. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Александр Рогачук.



На этом месте обустроят сквер

Сейчас на этом месте пустырь. По плану в будущем там появится небольшой сквер для отдыха жителей района. Специалисты разработали схему благоустройства, а в прошлом году посадили деревья и кусты.

Сейчас коммунальники занимаются устройством пешеходных дорожек бордюрами и тротуарной плиткой. Закончить все планируют до конца ноября.



Схема благоустройства. Фото: Телеграм-канал Александра Рогачука