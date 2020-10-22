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Журналистов TUT.BY перевели в барановичский ИВС - как раз в тот день, когда им можно передать передачи
22.10.2020 10:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Журналистов TUT.BY и БелаПАН Вадима Замировского и Всеволода Зарубина, которых 19 октября осудили на 15 суток ареста, перевели в барановичский ИВС. Об этом сообщили сотрудники Центра изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома на Окрестина.
По новым правилам, делать передачи в ЦИП на Окрестина можно только один раз в неделю — по четвергам. Поэтому сегодня с самого утра коллеги и родные журналистов пришли на Окрестина с вещами, но увидели пять автозаков, выезжающих с территории ЦИП. Как позже уточнил дежурный ЦИП, Замировского и Зарубина перевели в ИВС в Барановичах. Там им предстоит провести следующие 10 суток.
Напомним, что в субботу, 17 октября, во время работы на студенческом марше в субботу
19 октября над журналистами
Также в тот день рассмотрели административные дела в отношении журналистов Артема Майорова и Алеся Любенчука, которые работали в воскресенье, 18 октября, на акции протеста. Итог тот же — 15 суток ареста. По
Дарья Спевак остается на Окрестина.
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Журналистов TUT.BY перевели в барановичский ИВС - как раз в тот день, когда им можно передать передачи
Делать передачи в ЦИП на Окрестина можно только один раз в неделю - по четвергам. Поэтому сегодня с самого утра коллеги и родные журналистов пришли на Окрестина с...
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