Журналистов TUT.BY перевели в барановичский ИВС - как раз в тот день, когда им можно передать передачи

Источник материала: Tut.by

Журналистов TUT.BY и БелаПАН Вадима Замировского и Всеволода Зарубина, которых 19 октября осудили на 15 суток ареста, перевели в барановичский ИВС. Об этом сообщили сотрудники Центра изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома на Окрестина.



Фотожурналист Вадим Замировский. Фото: TUT.BY

По новым правилам, делать передачи в ЦИП на Окрестина можно только один раз в неделю — по четвергам. Поэтому сегодня с самого утра коллеги и родные журналистов пришли на Окрестина с вещами, но увидели пять автозаков, выезжающих с территории ЦИП. Как позже уточнил дежурный ЦИП, Замировского и Зарубина перевели в ИВС в Барановичах. Там им предстоит провести следующие 10 суток.

Напомним, что в субботу, 17 октября, во время работы на студенческом марше в субботу задержали и «доставили в отделение для проверки документов» несколько журналистов: Дарью Спевак из Onliner, Вадима Замировского и Всеволода Зарубина, которые работают для двух изданий — TUT.BY и БелаПАН. Спустя три часа в отношении них начали административный процесс по ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированных мероприятиях) и 23.4 КоАП (Неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

19 октября над журналистами состоялся суд, который признал их виновными в этих правонарушениях и наказал Дарью Спевак 13 сутками ареста, Вадима Замировского и Всеволода Зарубина — 15 сутками.

Также в тот день рассмотрели административные дела в отношении журналистов Артема Майорова и Алеся Любенчука, которые работали в воскресенье, 18 октября, на акции протеста. Итог тот же — 15 суток ареста. По информации БАЖ, их также перевели в Барановичи.

Дарья Спевак остается на Окрестина.