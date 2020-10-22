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Снимите деньги, закупите продукты: в Бресте сеют панику от имени исполкома
22.10.2020 10:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт - Sputnik. Мэр Бреста Александр Рогачук предупредил жителей города, что рассылаемые от его имени письма о различных сбоях являются поддельными, об этом он написал в своем Telegram-канале.
На днях начали рассылаться письма от имени главы Бреста с сообщением о том, что с четверга возможны сбои в работе банкоматов и банковских систем, трудности с поставками в магазины продуктов и гигиенических средств, а также перебои в предоставлении услуг по водо-, газо- и теплоснабжению домов, в работе общественного транспорта.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Уважаемые подписчики то, что изображено на фото раньше называлось брехня или деза, а сейчас, по современному, - фейк. Будьте внимательны и не ведитесь на подобные псевдодокументы", - обратился Рогачук к жителям Бреста, прокомментировав рассылаемые письма.
По всей видимости, рассылка таких уведомлений от имени исполкома нужна для того, чтобы посеять панику среди населения. Некоторое время назад в городах Беларуси уже выстраивались очереди в банкоматы из-за сообщений в сети о том, что ожидаются сбои в работе банковских систем.
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В областном центре от имени местных властей рассылаются письма с уведомлением о возможных сбоях в работе банковских систем, трудностях с поставкой продуктов и...
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