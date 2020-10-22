В Жодино задержали мужчину, который пытался поджечь здание местной прокуратуры

Источник материала: Tut.by

В Жодино задержан подозреваемый в попытке поджога здания городской прокуратуры — он уже дает признательные показания. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.



Кадр из видео Следственного комитета Беларуси

По версии следствия, поджог здания прокуратуры совершил 31-летний житель Жодино. Задержанный рассказал, что сделал горючую смесь из остатков растворителя и бензина, а затем принес емкость к зданию прокуратуры, оставил ее вместе с пропитанными тряпками в пакете возле входа и поджег, а затем скрылся. По факту поджога было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 (Особо злостное хулиганство), максимальное наказание по которой — до 10 лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел в Жодино 8 октября около 3 часов ночи, когда местные жители услышали хлопок возле здания прокуратуры. В результате начавшегося пожара была повреждена только входная дверь, никто не пострадал.