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В Жодино задержали мужчину, который пытался поджечь здание местной прокуратуры
22.10.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Жодино задержан подозреваемый в попытке поджога здания городской прокуратуры — он уже дает признательные показания. Об этом
По версии следствия, поджог здания прокуратуры совершил 31-летний житель Жодино. Задержанный рассказал, что сделал горючую смесь из остатков растворителя и бензина, а затем принес емкость к зданию прокуратуры, оставил ее вместе с пропитанными тряпками в пакете возле входа и поджег, а затем скрылся. По факту поджога было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 (Особо злостное хулиганство), максимальное наказание по которой — до 10 лет лишения свободы.
Напомним, инцидент
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В Жодино задержан подозреваемый в попытке поджога здания городской прокуратуры - он уже дает признательные показания.
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