Один из выходов со станции «Партизанская» закроют на ремонт

Источник материала: Tut.by

В Минске закроют на ремонт один из выходов из станции метро «Партизанская». Об этом сообщает телеграм-канал Минского метрополитена.



Cкриншот: Минский метрополитен

С 22 октября по 3 ноября полностью закроют выход № 4−2 станции «Партизанская».

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.