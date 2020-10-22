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Один из выходов со станции «Партизанская» закроют на ремонт
22.10.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске закроют на ремонт один из выходов из станции метро «Партизанская». Об этом
С 22 октября по 3 ноября полностью закроют выход № 4−2 станции «Партизанская».
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В Минске закроют на ремонт один из выходов из станции метро «Партизанская». Об этом сообщает телеграм-канал Минского метрополитена.
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