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Генпрокуратура отказалась назвать состав межведомственной комиссии по расследованию пыток
22.10.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральная прокуратура отказалась сообщить состав Межведомственной комиссии по расследованию пыток. Это следует из ответа, который получили правозащитники на соответствующий запрос,
Правозащитники обратились в прокуратуру с просьбой назвать состав комиссии по расследованию пыток, а также сообщить о проделанной ею работе. В ответе, подписанном начальником отдела информации Анжеликой Курчак, говорится, что «интересующие Вас сведения, образующие внутреннюю переписку компетентных госорганов, не могут быть предоставлены, поскольку отсутствует информация о том, что они непосредственно связаны с защитой Ваших прав и законных интересов».
— Несмотря на то, что в отделы Следственного комитета поступило около двух тысяч заявлений о пытках, до сих пор не известно ни об одном возбужденном уголовном деле. Массовые пытки людей 9−13 августа имели большой общественный резонанс, и данное расследование, как и работа Межведомственной комиссии не могут быть секретными, — отметила руководитель «Правовой инициативы» Виктория Федорова.
Напомним, ранее прокуратура Минска также
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В ответе, подписанном начальником отдела информации Анжеликой Курчак, говорится, что «интересующие Вас сведения, образующие внутреннюю переписку компетентных...
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