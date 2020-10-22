Генпрокуратура отказалась назвать состав межведомственной комиссии по расследованию пыток

Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура отказалась сообщить состав Межведомственной комиссии по расследованию пыток. Это следует из ответа, который получили правозащитники на соответствующий запрос, сообщает «Правовая инициатива».



Фото: TUT.BY

Правозащитники обратились в прокуратуру с просьбой назвать состав комиссии по расследованию пыток, а также сообщить о проделанной ею работе. В ответе, подписанном начальником отдела информации Анжеликой Курчак, говорится, что «интересующие Вас сведения, образующие внутреннюю переписку компетентных госорганов, не могут быть предоставлены, поскольку отсутствует информация о том, что они непосредственно связаны с защитой Ваших прав и законных интересов».





— Несмотря на то, что в отделы Следственного комитета поступило около двух тысяч заявлений о пытках, до сих пор не известно ни об одном возбужденном уголовном деле. Массовые пытки людей 9−13 августа имели большой общественный резонанс, и данное расследование, как и работа Межведомственной комиссии не могут быть секретными, — отметила руководитель «Правовой инициативы» Виктория Федорова.

Межведомственная комиссия для изучения обращения граждан, заявивших о том, что их избивали и унижали сотрудники милиции была создана под эгидой Генпрокуратуры 26 августа. Сообщалось, что помимо представителей Генпрокуратуры в ее состав вошли сотрудники Следственного комитета, МВД и Госкомитета судебных экспертиз, а также депутаты Палаты представителей. Однако публичных сообщений о работе комиссии до сих пор нет.

Напомним, ранее прокуратура Минска также отказалась рассказать о результатах своей работы по сообщениям о фактах массовых пыток на Окрестина, сославшись на то, что эти сведения являются «служебной информацией ограниченного распространения».